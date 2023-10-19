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20 октября — какой церковный праздник, зачем внимательно смотреть в глаза парню, который нравится

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
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20 октября — какой церковный праздник, зачем внимательно смотреть в глаза парню, который нравится

Церковный праздник 20 октября / Фото: Pexels

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 20 октября, в православном календаре день памяти великомученика Артемия. Великомученик Артемий был христианином, жившим в IV веке. Он служил военным начальником при римских императорах Константине I и его сыновьях Константии. Он был преданным сторонником христианства и перевез мощи святых апостолов Андрея Первозванного и Луки из Патры в Константинополь. Когда на престол поднялся преследовавший христиан Юлиан Отступник, Артемий не испугался и выступил против него, осуждая его жестокость и язычество. За это он был арестован, подвергнут жестоким питьям и забит мечом. Артемий стал великомучеником, который за свою веру и мужество получил вечную награду в Царстве Божьем.

Церковный праздник 20 октября – день памяти Герасима Нового

Вот перевод текста на украинский язык: Преподобный Герасим Новый был святым, принявшим монашество на Афоне и основавшим женский монастырь на острове Кефалония. Он жил в IV-V веках и славился своими подвигами, постом, молитвой и излечением бесноватых. Он также путешествовал по святым местам Палестины, Египта и Сирии, где служил в Иерусалиме и Синае.

Приметы 20 октября

Народные приметы 20 октября / © Pexels
Народные приметы 20 октября / Фото: Pexels
  • Туман и теплая погода – ждите мягкую осень.
  • Если услышать гром, зима будет без снега.
  • С дуба упало много желудей – в следующем году будет большой урожай хлеба.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещается убирать в доме и наводить в нем порядок. Считалось, если заметать, то можно "вымести" все счастье из дома. Также не стоит считать мелочь, потому что можно потерять все деньги.

Что можно делать завтра

Наши предки устраивали особенные вечерницы. Ребята приносили мед, веселили девушек. Существовало поверье, если в этот день девушка внимательно посмотреть в глаза юноши, который ей нравится, тот обязательно в нее влюбится на всю жизнь.

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Дата публикации
Просмотры
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