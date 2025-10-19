Церковный праздник 20 октября / © Фото из открытых источников

Завтра, 20 октября, в православном календаре день памяти святого великомученика Артемия. Святой Артемий жил в III-IV веке. По преданию, он родился в знатной семье в Каппадокии (современная Турция). С детства воспитывался в христианской вере, получил хорошее образование, включавшее знание греческой философии и римского права. Его отмечали благочестие, благоразумие и чистота сердца.

Артемий был высокопоставленным военным или даже стратегом при императорском дворе. Его положение позволяло ему делать добро и помогать нуждающимся. Однако даже во власти он оставался верным христианским принципам и открыто исповедовал веру, что в те времена могло быть смертельно опасно.

Святой Артемий пострадал за веру во время одного из римских гонений на христиан. Его арестовали за отказ приносить жертвы языческим богам. По преданию, мучители пытались его запугать и подкупить, но он остался непреклонен. Артемий перенес многочисленные пытки: бичевание, пытки горячими железами, а в конце концов отдан насмерть из-за обезглавления.

Приметы 20 октября

Народные приметы 20 октября

Утром туман — до ясной и теплой погоды в течение дня.

Сильный ветер — предвестник ранних морозов или метелей в ноябре.

Восходящее красным солнце — к холодному и снежному периоду в ближайшее время.

Что завтра нельзя делать

В народе говорят, что 20 октября не стоит излишне веселиться, а также лучше воздержаться от признаний и празднования свадеб — иначе брак может оказаться непрочным.

Что можно делать завтра

Святой Артемий почитается как защитник воинов, поэтому в день его памяти — 20 октября — принято обращаться к нему с молитвой о здоровье военных и их безопасном возвращении домой, куда бы судьба их не занесла.