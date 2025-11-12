ТСН в социальных сетях

20 секунд— и селедка готова: невероятный японский способ для чистки рыбы

Селедка — вкусная, но хитрая рыба. Обычно ее разделывание превращается в долгий и грязный процесс.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как обрабатывают селедку японские повара

Как обрабатывают селедку японские повара / © unsplash.com

Японские повара изобрели технику, позволяющую сделать это всего за 20 секунд.

Сначала рыбу кладут на доску и делают надрез у головы. Затем одним движением снимают кожу, начиная от спины.

Главный секрет — работать пальцами вместо ножа. Кожа легко отделяется, если тянуть ее вдоль позвоночника.

Дальше рыбу раскрывают, как книгу. Позвоночник отделяется одним движением руки, а кости остаются на нем, оставляя филе чистым и цельным. Такой метод экономит время и силы.

Японцы называют его “чистка одним прикосновением”. Нужна практика, но результат поражает.

Профессионалы подчеркивают: важна уверенность в движениях. Медленность лишь усложняет процесс.

Техника позволяет сохранить структуру филе — оно остается аккуратным и целым.

Кроме того, метод минимизирует отходы — съедобной части остается больше, чем при традиционной разборке.

Кулинары советуют использовать свежую рыбу: чем мягче мясо, тем легче отделяются кости.

Интересно, что этот способ подходит не только для селедки — его можно применять и к другим мелким рыбам. В Японии эта техника считается частью кулинарного искусства, ведь там ценят быстроту и точность.

Сегодня ее осваивают и европейские повара: метод экономит время и делает процесс на кухне настоящим зрелищем. И каждый, кто попробовал японскую технику, подтвердит: чистка селедки может занимать секунды, а не превращаться в муку.

