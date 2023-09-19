20 сентября — какой церковный праздник, почему девушкам запрещалось выходить на улицу

Завтра, 20 сентября, в православном календаре день памяти Евстафия Плакиды. Евстафий Плакида был известным римским воеводой, жившим в первом веке после Рождества Христова. Он был богатым и славным, но также благочестивым и милосердным. Однажды, когда он охотился в лесу, он увидел оленя с крестом между рогами и услышал голос Бога, призвавшего его к христианству. Плакида послушался и вместе со своей женой Теопистой и двумя сыновьями Агапитом и Теопистом принял крещение. Они получили новые имена: Евстафий, Евстафия, Агапит и Теопист.

После этого их жизнь стала полной испытаний и страданий. Они потеряли свое имущество, были разведены друг от друга, попали в рабство и подверглись преследованиям за свою веру. Но они не изменили Богу и терпеливо несли свои кресты. Наконец, после многих лет, они снова встретились в Риме, где их призвал царь Траян. Царь хотел назначить Евстафия своим главным полководцем, но когда узнал, что они христиане, приказал их бросить в печь вместе с двумя львами. Но Бог защитил их от пламени и зверей, и они не пострадали. Тогда царь разозлился и приказал их обезглавить. Так они окончили свою земную жизнь как мученики за Христа.

Их жизнь и страдание являются примером сильной веры, неуемной надежды и безграничной любви к Богу и друг к другу. Они показали, что наибольшая ценность в жизни – это не богатство, слава или власть, а благодать Божия и спасение души.

Приметы 20 сентября

Народные приметы 20 сентября / Фото: Pexels

Южный ветер в этот день указывал на теплую погоду.

Если дул западный ветер, значит, осень будет сырой.

А северный ветер – на заморозки в ближайшее время.

Что завтра нельзя делать

В народе верили, что в этот день нельзя стряхивать с вымытых рук воду. Нельзя говорить плохие слова, ссориться, оскорблять других. Также не разрешается дарить подарки, кроме денег, можно усугубить отношения с человеком. Девушкам запрещали выходить на улицу после обеда, особенно если сильный ветер. Верили, что он "сдувает" всю молодость и красоту.

Что можно делать завтра

Было принято, несмотря на погоду, вывешивать во двор одежду после стирки, чтобы она впитала в себя солнечную энергию, дождь или ветер. В доме обязательно мыли окна и зеркала освященной водой, чтобы избавиться от нечистой силы. Мужчины подпитывали землю на огороде перегноем.