20 сентября — какой церковный праздник, почему не стоит жаловаться на судьбу и печалиться

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 20 сентября, в православном календаре день памяти святого великомученика Евстратия и других. Евстратий жил в III-IV веках. Он, по легенде, был римским воином и офицером, поначалу не являвшимся христианином. Во время своих военных действий Евстратий встретил христиан, повлиявших на его взгляды. После глубочайшего размышления он принял христианство. Евстратий подвергся преследованиям за свою веру. После отказа принести жертву языческим богам, его схватили, пытали и казнили. По разным версиям, он был убит мечом или сброшен со скалы. После его смерти стало известно о многочисленных чудесах, происходивших на местах его мученичества, и многие стали приходить, чтобы помолиться святому.

В христианстве существует множество святых, которые также страдали своей верой. Святой Георгий известен своим подвигом, когда победил дракона. Он также был мучеником и покровителем многих стран. Святая Варвара стала символом борьбы с языческой верой. Она часто считается покровительницей артиллеристов. Святой Дмитрий славится в борьбе против лжи и насилия.

Церковный праздник 20 сентября – день памяти святых мучеников Михаила и Теодора

Михаил был римским воином, жившим в III-IV веках. Он, как и многие другие святые, был сначала язычником, но позже принял христианство. После того, как Михаил встретил христианских мучеников, его сердце было переполнено верой, и он стал ревностным приверженцем Христовой веры. За отказ поклониться языческим богам его схватили, пытали и казнили. Он не отрекся от своей веры, даже под давлением жестоких пыток.

Теодор также был воином, современником Михаила. Он отличался большой отвагой и решительностью. Как и Михаил, Теодор подвергся преследованиям из-за своей веры. Он также отказался отречься от Христа и подвергся жестоким пыткам. У обоих святых прослеживается преданность и мужество в лице смерти.

Приметы 20 сентября

Народные приметы 20 сентября / Фото: Unsplash

Северный ветер — резко похолодает.

Южный ветер — будет большой урожай озимых.

Еще не опали листья из клена и березы — зима будет суровой.

Что завтра нельзя делать

Плохой приметой считалось дарить или принимать подарки в этот день. Считалось, что отношения с человеком резко ухудшатся. Также запрещается сетовать на судьбу, печалиться – все, что вы скажете, придет к вам в двойном размере.

Что можно делать завтра

В этот день было принято выносить одежду и белье на улицу, чтобы они проветрились. Считалось, что ветер "выдает" проблемы со здоровьем и несчастьем.

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