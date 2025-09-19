Церковный праздник 20 сентября / © Фото из открытых источников

Реклама

Завтра, 20 сентября, в православном календаре день памяти святого великомученика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и сыновей их Агапия и Феописта. Евстафий, известный также как Плакида, жил в I-II веках в Римской империи. Он был родовитым римлянином, высокопоставленным воином и служил во время правления императора Траяна. Его жизнь отличалась высокой моралью, бесстрашием и глубокой верой в Бога.

Евстафий родился язычником. По преданию, во время охоты он встретил чудеса, что изменили его жизнь. Во время одной поездки он попал в опасную ситуацию, но увидел видение Христа, приглашавшего его к вере. Это стало началом его обращения.

Евстафий принял христианство вместе со своей семьей. Он старался жить праведно, поддерживая добродетели смирения, милосердия и терпения. Его вера была настолько сильной, что он не испугался пыток и смерти за веру Христову.

Реклама

Во время гонений на христиан при императоре Траяне или последующих императорах Евстафий был схвачен, подвергнут пыткам, но не отрекся от Христа. Ему пришлось пройти через суровые испытания, и в конце концов он принял мученическую смерть вместе со своей семьей.

Церковный праздник 20 сентября — день памяти святых мучеников Михаила и Теодора

Святые Михаил и Теодор жили во времена раннего христианства, вероятно, в III–IV веках, во время активных гонений на христиан в Римской империи.

Известно, что они были воинами или людьми, которые занимались службой государству, но сохраняли чистую веру во Христа. Михаил и Теодор отказались приносить жертвы языческим богам, что считалось неповиновением государству. За отказ отречься от христианской веры их схватили и подвергли тяжким пыткам. Они перенесли пытки с большим мужеством, проявляя верность Христу и терпение в страданиях. В конце концов оба приняли мученическую смерть, не отрекаясь от своей веры.

Приметы 20 сентября

Народные приметы 20 сентября / © unsplash.com

Роса поутру богата и густо лежит — к хорошей, теплой погоде в ближайшие дни.

Туман над полями или лесом — к ясным и теплым погодам днем.

Ветер с севера — на холодный период, с юга — на потепление.

Что завтра нельзя делать

В этот день не рекомендуется брать кредиты или ссужать деньги — это может привести к непредвиденным финансовым трудностям и нестабильности. Романтические начинания тоже будут неудачными: свадьба, свидание или какие-либо проявления нежности могут не принести желаемого результата.

Реклама

Не стоит повышать голос на детей, оскорблять их или преуменьшать их достижения, это может серьезно испортить ваши отношения и оставить эмоциональный след. Также день не подходит для уборки винограда — ягоды, собранные сегодня, быстро испортятся и потеряют вкус.

Что можно делать завтра

В этот день традиционно начинали уборку лука. По народным поверьям, если урожай не успеть собрать в течение недели, луковицы быстро испортятся и загниют. Лук использовался не только в кулинарии, но и в косметических рецептах и народной медицине. Свежие или связанные пучки овоща часто подвешивали над входом в дом, считая, что они защищают жилье от болезней и “плохих сил”.