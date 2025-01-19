20 января — какой церковный праздник, будьте очень осторожны с определенными предметами, чтобы не было беды

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 20 января, в православном календаре день памяти святого преподобного Евтимия Великого. Евтимий родился в конце IV века в городе Мелитин (современная Турция) в семье язычников. В молодости он почувствовал призыв к монашеской жизни и стал искать путь к духовной зрелости. Сначала он отправился в монастырь, где стал учеником известного монаха, святого Теофила. Через некоторое время он отправился в одиночное паломничество по пустыням Палестины.

Евтимий Великий стал известен благодаря своему аскетизму и духовной глубокости. Он проводил много времени в молитвах, постах и медитациях. Известен также тем, что он практиковал строгий уход от мира, чтобы сосредоточиться на духовной жизни.

Впоследствии он основал несколько монастырей в Иудее, и самый большой из них был построен в Иерусалиме на горной вершине. Здесь он организовал жизнь монахов по строгому монашескому правилу, включавшему духовные упражнения, молитвы, аскезу, а также учение братии. Его монастырь стал известным очагом монашества, привлекая к себе многих паломников и желающих стать монахами.

Евтимий Великий также был активным борцом за чистоту веры и церковных традиций. Он выступал против ересей, в частности против оригенизма, который приобрел популярность в определенных кругах того времени. Его духовное управление помогло сохранить православное монашество и поддержать чистоту догматов христианской веры.

Известный своей глубиной молитвы, преподобный Евтимий Великий имел дар чудес. Он исцелял больных, обладал пророческими способностями, а также спасал паломников и монахов от опасностей. Его духовные наставления и советы стали основой для многих поколений монахов и монашеской жизни в христианском мире.

Евтимий Великий умер около 473 года. Его память почитается как на Востоке, так и на Западе. В Иерусалиме и других местах Палестины сохранились монастыри, основанные им. Его жизнеописание стало образцом для многочисленных монахов, а его вклад в развитие монашества является значимым для всей христианской Церкви.

Приметы 20 января

Народные приметы 20 января / Фото: Unsplash

Пошел снег — будет снегом до Масленицы.

Ветер южный — к холодному лету.

Ясная, но холодная погода – лето будет засушливым.

Что завтра нельзя делать

Согласно народным приметам, в этот день следует быть особенно осторожными с любыми острыми предметами, иначе можно порезаться и навлечь на себя беду.

Что можно делать завтра

Важно в этот день пойти в церковь или искренне помолиться дома к святому Евтимию. Он помогает вылечить тело и душу от различных заболеваний, а также принять важное решение.

Читайте также: