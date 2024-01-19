20 января – какой церковный праздник, что нельзя делать, чтобы не навлечь бедность

Завтра, 20 января, в православном календаре день памяти преподобного Евфимия Великого. Преподобный Евфимий Великий был известным святым и чудотворцем, жившим в IV-V веках. Он родился в городе Мелитине в Армении в благочестивой и знатной семье, долго молившейся за ребенка. С детства он проявлял духовные способности и любовь к Богу. Он был поставлен в чтецы, а затем в пресвитеры, и получил опеку над монастырями своего города. Он также основал пустынную обитель в пещере, где проводил много времени в молитве и посте. Он был известен своими пророческими дарами, чудесами исцеления и защитой правоверной веры от ересей. Он умер в 473 году, а его мощи были перенесены в Константинополь и похоронены в храме святых апостолов.

Церковный праздник 20 января – день памяти святых мучеников Инна, Пенна и Римма

Святые мученики Инна, Пенна и Римма были первыми славянскими христианами, унесшими смерть за свою веру в Иисуса Христа. Они были учениками святого апостола Андрея Первозванного, проповедовавшего на территории Древней Тавриды (современный Крым). За свою проповедь они были схвачены местным языческим князем, пытавшимся заставить их отступить от Христа и принести жертву идолам. Однако они отвергли его искушения и остались верны своим принципам. За это их подвергли жестоким пыткам: привязали к деревянным бревнам и постепенно опускали в холодную воду под лед. Когда лед достиг их шеи, они умерли. Это произошло в первом веке после Рождества Христова. Их мощи были похоронены в городке Аликс, где они совершали чудеса исцеления.

Приметы 20 января

Народные приметы 20 января / Фото: Pexels

В полдень выглянуло солнце — ждите ранней весны.

Утром пасмурно, а закат красный — скоро будут метели.

Сильный ветер — к частым осадкам в течение всего года.

Что завтра нельзя делать

Наши предки обращали внимание на такие запреты. Пытались не терять варежки. Верили, что это приносит нищету. Также не пели после заката, иначе потом придется лить слезы. Также было запрещено поднимать выпавшие из рук или кошелька монеты. Это могло принести беду.

Что можно делать завтра

Этот день издавна считался благоприятным для того, чтобы возбуждать любые даже очень важные дела. Верили, что все закончится успешно. А если загадать желание, то оно обязательно сбудется.

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