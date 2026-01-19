Церковный праздник 20 января / © Pixabay

Завтра, 20 января, в православном календаре день памяти святого преподобного Евтимия Великого. Евтимий родился около 377 года в Палестине. Еще с юности он стремился посвятить свою жизнь Богу. После смерти родителей юноша отошел в пустыню, отыскивая тишину и уединение, где мог бы непрерывно молиться и учиться духовной дисциплине.

В пустынных условиях преподобный Евтимий вел суровую жизнь, известную своим строгим постом, молитвой и непрерывным духовным подвигом. Его преданность Богу привлекала учеников: многие приходили к нему, желая научиться монашеской жизни и черпать духовную мудрость. Впоследствии он основал монастырь, где приживалась его строгость и аскетизм, но в то же время была любовь и взаимоподдержка среди братии.

Евтимий Великий известен не только как подвижник, но и духовный наставник. Он помогал людям в решении духовных трудностей, давал наставления по молитве и посту, а его слова и советы сохранились в монастырских письменных памятниках. Особенно уважали его за умение сочетать суровость аскетической жизни с милосердием и любовью к ближнему.

Приметы 20 января

Народные приметы 20 января / © pexels.com

Снегопад на Евтимия — к урожаю хлеба летом.

Ветер с востока — к холодной весне.

Мороз и тишина на улице — весна будет ранней.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям, 20 января следует быть особенно осторожными с острыми предметами и инструментами. Не рекомендуется поднимать мелкие вещи с пола или земли, ведь потеря даже малейшей мелочи может обещать неприятности или материальные трудности. Вера в эти приметы — личный выбор, но знание о них помогает быть внимательнее и осмотрительнее.

Что можно делать завтра

В православии этот день посвящен святому преподобному Евтимию Великому. Верующие обращаются к нему с просьбами об исцелении души и тела, помощи в принятии важных решений и укреплении веры. Также считают, что святой может благословить на рождение долгожданного ребенка, даря надежду и духовную поддержку.