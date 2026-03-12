Чем поливать редис после появления всходов

Реклама

Редис относится к культурам, которые растут очень быстро, но в то же время она чувствительна к недостатку питательных веществ в почве. Именно в первые дни после появления всходов закладывается будущий размер и вкус корнеплода. Если в этот момент поддержать растения простой подкормкой, редис начнет активно развиваться, формируя плотные и сочные корнеплоды без горечи. Существует один доступный способ, часто используемый опытными огородниками, чтобы помочь молодым растениям быстрее набрать силу.

Какая лучшая подкормка для редиса

Когда на грядке появляются первые всходы, редиску можно полить раствором на основе древесной золы. Для приготовления понадобится 200 г древесной золы и 8 литров воды. Золу высыпают в воду, хорошо перемешивают и дают настояться примерно 3 часа. После этого раствором осторожно поливают междурядья.

Древесная зола является натуральным источником полезных минералов. В ней содержатся калий, кальций и другие элементы, которые помогают растениям быстрее развиваться.

Реклама

Такая подкормка имеет несколько преимуществ:

стимулирует формирование крупных корнеплодов;

уменьшает вероятность появления горечи;

улучшает структуру почвы;

помогает растениям лучше переносить перепады температур.

Как правильно подкармливать редиску после появления всходов

Чтобы подкормка принесла пользу, следует придерживаться нескольких простых правил.

Полив проводят после появления первых всходов. Раствор льют не на листья, а непосредственно на почву между растениями. Подкормку лучше делать в пасмурную погоду или вечером. Перед процедурой грядки желательно слегка увлажнить обычной водой.

Одной такой подкормки обычно достаточно для нормального развития культуры.

Что еще поможет получить большой урожай редиса

Кроме подкормки, для хорошего роста редиса важно соблюдать простые правила ухода:

Реклама

не допускать пересыхания грунта;

прореживать загущеные всхды;

регулярно разрыхлять землю;

выбирать хорошо освещенное место для грядки.

В правильных условиях редис быстро набирает массу и уже через несколько недель можно собирать первый урожай.