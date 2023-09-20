2024 год — высокосный или нет: почему так называется, что нельзя делать, чем он опасен

Каждые 4 года к календарю прилагается один дополнительный день. Такие годы называют высокостными. Будет ли 2024 год высокосным или нет – узнайте из материала.

В народных верованиях наших предков к високосному году было достаточно негативное отношение. Поэтому было немало запретов, которые связывали именно с таким периодом. Последний високосный год был 2020, поэтому 2024 также будет таким. К чему готовиться?

Что такое високосный год и почему его так называют

Сам термин "високосный" пришел к нам из Древнего Рима. На украинский язык его можно перевести как "второй шестой", что на латыни звучит как "bis sextus".

Само понятие было введено более двух тысяч лет назад римским императором Гаем Юлием Цезарем. Он ввел календарь, основанный на периодах, когда земля возвращается к Солнцу. Сегодня он известен как "юлианский календарь".

По расчетам древних математиков и астрономов продолжительность года равна 365 суткам и 6 часам. Чтобы дополнительная четверть суток не усложняла расчеты, было решено раз в четыре года прибавлять к календарю один дополнительный день. Это всегда 29 февраля. Почему эта дата? В Староданем Риме счет дней несколько отличался от современного — последний день зимы (28 февраля) называли "шестым днем перед мартовскими календами". Поэтому Юлий Цезарь каждый четвертый год ввел "второй шестой" день.

Сколько дней в високосном году и чем он отличается от обычного

Сколько дней в високосном году / Фото: Pexels

В високосном году 366, а не 365 дней. Поэтому в 2024 году мы проживем на сутки дольше. Высокосный год на 400 лет бывает всего 97 раз.

2024 будет 8784 часов, 527040 минут и 31 622 400 секунд.

Народные приметы: что нельзя делать в високосный год 2024

В народе высокие годы всегда считали несчастливыми и опасными. Поэтому существовало множество примет и запретов, относящихся к этому периоду:

Нельзя начинать строительство дома, иначе будущее жилье обязательно пострадает от пожара. Также лучше не покупать жилье и не переезжать на новое место жительства. Плохой приметой считается венчание и женитьба — однако, если возникла такая потребность, нужно перед церемонией произнести: "Венчаю венцом, а не высокосным концом". Нельзя праздновать появление первого зуба у младенца — традиция звать гостей на столь важное событие когда-то существовала у наших предков. Однако в високосный год праздновать нельзя, иначе все зубы у ребенка выпадут. Людям, которые развелись в високосный год, нужно приобрести полотенце, которое относят к церкви. На Иване Купале существовала традиция собирать лечебные травы. В високосный год перед этим нужно помолиться. В високосный год на рождественские праздники люди не ходили колядовать, было поверье, что, переодевшись, они переймут на себя поведение животных.

Почему нельзя выходить замуж в високосный год: что связано с этим поверьем

Можно ли жениться в високосном году? / Фото: pixabay.com

Даже сегодня, когда пара молодых подбирает дату для свадьбы, они пытаются узнать, будет ли год высокосным или нет. В древности считалось, если сыграть свадьбу в такой период, можно ожидать только бед и неурядиц, из-за которых семья быстро распадется. Правда ли это или нет — решать только вам. Но издавна существовали определенные приметы, связанные с женитьбой в високосные годы.

В народе високосный год часто называли "годом невест". В разных странах мира считалось, что если девушка сделает своему избраннику предложение руки и сердца, он не может от нее отказаться. Такой обычай часто приводил к тому, что пары женились без чувств, что и приводило к быстрому разводу.

Церковь официально уверяет, что високосный год никак не влияет на отношения между супругами, но если вы переживаете, то наши предки создали несколько советов, которые вы можете использовать:

не отдавайте свое платье никому после свадьбы, это касается всех аксессуаров;

не стоит надевать обручальное кольцо поверх перчаток, иначе партнер не будет относиться к браку серьезно;

положите монетку в туфли невесты, чтобы уберечь будущую семью от бед.

Что можно рассказать о детях, рожденных в високосный год

Отношение к детям, родившимся в високосный год, было неоднозначным. С одной стороны, наши предки верили, что появление на свет новой жизни в такой период несет малышу печальную и несчастную судьбу. Другие наоборот верили, что такой ребенок "одарён Богом".

Люди, появившиеся на свет 29 февраля, считались особенными. Наверное, каждый из нас хоть раз задумывался, как они празднуют свой день рождения? Есть те, кто празднует только раз в четыре года, а есть празднующие каждый год, но в другой день. При этом, издавна существует поверье, что они проживут долгую жизнь.