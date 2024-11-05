2025 — год вдовы или вдовца: что означают эти названия, можно ли жениться в такие периоды

В астрологии высокие годы считаются несчастливыми, ведь в эти периоды часто происходят глобальные катаклизмы или войны, уносящие много жизней. Год, идущий после высокосных, называется "годом вдовы". Именно таким будет 2025 год.

Большинство людей считают, что признание года, который идет после высокосного, трагическим обычными народными поверьями. Однако даже в ООН в 2011 году положили начало особой дате — 23 июня ежегодно чествуется День вдов.

Причина проста – в катаклизмах и войнах многие женщины теряют своих мужчин. Однако еще до основания этой особой даты Генеральной Ассамблеей люди из разных уголков планеты чувствовали, что в высокие годы значительно растет число летальных исходов. По статистике, сначала гибнет больше мужчин, потом больше женщин. Поэтому эти годы называют соответственно год вдовы и год вдовца.

2025 — год Черной вдовы

По народным поверьям, сразу за высокосным годом приходит печальный период. Трагедия не обязательно должна быть всемирного масштаба. Иногда конкретные последствия происходят в жизни человека, что позже играет роль в исторических событиях. Также в народе издавна считали, что такой год не подходит для женитьбы. Верили, что счастье молодых людей будет продолжаться недолго — вскоре мужчина погибнет в катастрофе или будет обязан пойти на войну. Конечно, смерть одного из супругов не является обязательной. Брак может просто погаснуть, а чувства в паре исчезнуть.

Когда будет год вдовца

Часто люди путают эти два понятия, полагая, что они приходят одновременно. На самом деле, после высокосного года идет "год вдовы", а вслед за ним "год вдовца". Насколько эти утверждения истинны, неизвестно. Поэтому не стоит утверждать, что народные приметы 2025 и 2026 обязательно сбудутся.

В народе также существовал интересный способ "запутать" судьбу и отвлечь ее от конкретной супружеской пары. Чтобы не остаться в одиночестве, верили, что достаточно просто изменить традицию. Например, поменяться ролями жениха и невесты во время сватовства. То есть, не парень со сватами шел в дом к девушке, а наоборот.

Конечно, каждый человек сам решает, бояться ему народных примет или нет. Поэтому лучше всего не поддаваться панике и настроить себя на позитивный лад. Как известно, удача любит людей, которые решительно настроены на решение препятствий.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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