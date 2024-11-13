2025 год – высокосный или нет: как рассчитываются эти периоды, когда появился "лишний" день

Почему существует високосный год

Главный смысл высокосного года состоит в том, чтобы компенсировать неточность исчисления, возникающего из-за того, что астрономический год составляет 365 дней, 5 часов и 49 минут. Если бы не было дополнительного дня, появляющегося в календаре раз в 4 года, то произошло бы постепенное смещение сезонов в годовом цикле.

Впервые неточность в исчислении заметил и попытался устранить еще Юлий Цезарь. Он ввел в своем "юлианском" календаре особый год, повторявшийся каждые 4 года. Первым таким годом стал 45 лет до нашей эры. В те времена дополнительный день приходился не на конец февраля, а так называемый bis sextus (шестой день до начала марта, который повторялся дважды). Существовала даже практика сложения не одного дня, а целого месяца.

Однако такая система оказалась не идеальна. Хотя расхождение и существенно уменьшилось, однако не было устранено полностью. "Погрешность" составляла всего 11 минут, но она изливалась в расхождения в 24 часа между астрономическим временем и календарным, набегавшим каждые 128 лет. Ученые заметили это, когда увидели, что весеннее равноденствие сместилось в начале XVI века почти на 10 дней.

В то время решили реформировать систему исчисления и появился григорианский календарь (им занимался папа Григорий XIII). Именно он ввел новое правило, действующее по сей день.

Как определить высокосный год

Чтобы определить, будет ли 2025 год высокосным, нужно всего лишь соблюдать легкие правила григорианского календаря. По ним, 29 февраля добавляется, если год:

кратный 400 (2000 или 2400);

кратный 4, но не кратный 100 (2024, 2028, 2032).

Следуя этому правилу, мы видим, что 2025 год не будет высокосным.

Любопытно, что ученые давно установили, что новый календарь исчисления также далек от идеала. Потому что, чтобы полностью избавиться от смещения, нужно прибавлять лишний день каждого 32 года, а не 100-го, число которого кратно 4.

Приметы и поверья високосных лет

Издавна люди верили, что высокие годы особенные, несут в себе опасность, потому что кармические. В такие годы лучше не начинать кардинальные изменения своей жизни, а именно:

не жениться;

не переезжать;

не менять работу;

не начинать строительство или капитальный ремонт;

не беременеть;

не начинать бизнес;

не ехать в дальние поездки.

Однако, если для вас високосный год – это лишь "лишний" день в календаре, смело идите навстречу любым своим планам и мечтам.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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