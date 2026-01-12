ТСН в социальных сетях

370
3 мин

2026 год станет особенным: самые счастливые месяцы для каждого знака зодиака уже определены

По гороскопу у каждого знака зодиака есть свой счастливый месяц в 2026 году, когда астральная энергия работает на вас. Это не означает полной идиллии, но возможности, удача и везение приходят легче, а хорошие моменты превосходят трудности.

Автор публикации
Татьяна Мележик
Счастливый месяц 2026 для каждого знака зодиака

Счастливый месяц 2026 года для каждого знака зодиака / © pexels.com

Узнайте, какой месяц 2026 года самый благоприятный для вашего знака и когда стоит максимально проявить себя!

Овен — июнь

Июнь сулит веселость, романтику и творческий подъем. Венера и Юпитер во Льве активируют ваш дом любви и самовыражения. Это отличное время для общения, путешествий и творческих проектов. Одинокие Овны имеют высокие шансы встретить кого-нибудь особенного. Отпуск этого месяца станет идеальным вариантом.

Телец — март

Март принесет успех благодаря общению и новым знакомствам. Прямой Юпитер в Раке откроет Тельцам дверь удачи, а планеты в Рыбах помогут реализоваться через социальные контакты. Лунное затмение в доме любви создаст романтические возможности с длительным эффектом.

Близнецы — июнь

Июнь ставит вас в центр внимания: новые идеи, приятные встречи и неожиданные возможности. Юпитер способствует общению, путешествиям и командным проектам. Вы будете сверкать и легко притягивать удачу.

Рак — май

Лучший месяц года для вас! Юпитер и Венера в Раке принесут радость, обилие и признание. Отношения улучшатся, появятся новые возможности для карьерного роста, а полнолуние в доме любви сделает май незабываемым.

Лев — июль

Юпитер войдет в ваш знак всего раз в 12 лет, и июль открывает этот период. Магнетизм, успех, деньги и счастье — на пике. Венера усиливает ваше обаяние, а полнолуние в доме партнерства подарит особые моменты в отношениях.

Дева — май

Счастье придет через друзей, компании и путешествия. Юпитер в Раке дарит поддержку и процветание. Идеальный месяц для учебы, поездок и приятного времени с семьей.

Весы — август

Август обещает признание и исполнение желаний. Юпитер во Льве активирует дом надежды, а Венера в первом доме улучшает ваш внешний вид и самочувствие. Солнечное затмение открывает большие возможности для успеха.

Скорпион — февраль

Февраль станет благоприятным месяцем для любви, обучения и путешествий. Юпитер в Раке обеспечивает сильнейшую поддержку. Одинокие Скорпионы могут встретить свою половинку, а те, кто в отношениях, почувствуют гармонию.

Стрелец — ноябрь

Солнце в вашем знаке и Юпитер во Льве усиливают стремление к новым знаниям и приключениям. Вы устанавливаете важные связи, а романтические отношения на пике. Идеальное время для личного развития.

Козерог — декабрь

Прекрасное завершение года! Солнце в Козероге обращает на вас внимание, а Юпитер способствует финансовым успехам и укреплению близких отношений. Социальная жизнь будет насыщенной, а отдых — заслуженной.

Водолей — январь

Год начинается с уверенности. Под влиянием многих планет в вашем знаке вы оказываетесь в центре внимания. Юпитер приносит удачу в партнерских отношениях и профессиональной сфере. Возможны финансовые и недвижимые перспективы.

Рыбы — июнь

Лучший месяц для любви, творчества и детей. Юпитер в 5-м доме дарит романтику и радость. У одиноких Рыб высокие шансы встретить свою любовь, а те, кто в отношениях, переживут яркие события года.

