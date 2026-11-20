Когда на самом деле начинается Год Красной Козы / © pexels.com

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Новый символ года придет на смену Огненному Коню в начале февраля. Согласно восточным представлениям, сочетание знака Козы со стихией Огня может сделать этот период благоприятным для творческих замыслов, личностного развития и налаживания отношений.

Когда начнется год Красной Огненной Козы

Китайский Новый год 2027 приходится на 6 февраля. В это время завершится период Огненной Лошади и начнется год Красной Огненной Козы. Он продлится до 25 января 2028 года.

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В отличие от обычного календаря, в восточной традиции начало нового года определяют по лунным циклам. Поэтому дата празднования ежегодно меняется и обычно приходится на период между концом января и серединой февраля.

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Коза занимает восьмое место среди 12 животных китайского зодиака. Ее считают символом доброжелательности, покоя, щедрости и способности находить компромиссы.

Почему 2027 год называют годом Красной Огненной Козы

Название будущего года связано с сочетанием двух символов — животного-покровителя и стихии. В 2027 году знак Козы сочетается с Огнём Инь, который в китайской системе называется Дин-Вэй.

Огонь в восточной философии ассоциируется с теплом, энергией, светом и трансформациями. Он олицетворяет стремление действовать, развиваться и воплощать новые идеи. Красный цвет, традиционно связываемый с этой стихией, в китайской культуре имеет особое значение.

В частности, красный считают цветом удачи, изобилия и защиты от неурядиц. Поэтому его часто используют во время празднования китайского Нового года: украшают им дома, выбирают красную одежду и дарят символические подарки.

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Образ Козы также имеет давнее культурное значение. В китайском искусстве ее изображали на картинах, изделиях из бронзы и нефрита. С животным связывали благополучие, мир и урожайность. По народным преданиям, Коза даже выступала посланником, приносившим людям зерно.

Что символизирует год Огненной Козы: прогнозы для разных сфер жизни

По традиционным китайским представлениям, 2027 год может стать периодом, когда особое значение приобретут взаимопонимание, творчество и забота о близких.

Работа и карьера. Наиболее благоприятным этот период считается для людей, деятельность которых связана с искусством, дизайном, коммуникациями и другими творческими направлениями. Успех связывают с нестандартным мышлением, сотрудничеством и умением договариваться.

деньги. Символика Козы подразумевает осторожность в денежных вопросах. Согласно астрологическим трактовкам, в этот период лучше избегать необдуманных затрат и рискованных финансовых решений. Зато полезными могут быть вложения в образование, профессиональные навыки и собственное развитие.

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Любовь и отношения. Огненная Коза ассоциируется с душевной близостью, нежностью и семейными ценностями. Поэтому 2027 в восточных прогнозах связывают с укреплением партнерства, новыми знакомствами и желанием уделять больше времени родным.

Здоровье и самочувствие. В традиционных прогнозах советуют обращать внимание на эмоциональное состояние, полноценный отдых и баланс между работой и личной жизнью. Среди рекомендованных занятий называют прогулки на природе, творчество и практику расслабления.

Кому 2027 год принесет особые изменения

Особое значение год Красной Огненной Козы будет иметь для людей, родившихся под этим знаком китайского зодиака. К ним относятся те, кто появился на свет в 1967, 1979, 1991, 2003 и 2015 годах. В то же время для точного определения знака следует учитывать дату китайского Нового года в год рождения.

В восточной традиции период возвращения к собственному знаку называют Бен Мин Нянь. Его воспринимают как важный жизненный этап, связанный с переоценкой целей, изменениями и испытаниями.

Считается, что в такое время человеку следует внимательнее относиться к своим решениям, не спешить с важными шагами и уделять больше внимания личным потребностям.

В то же время, астрологические прогнозы и символические значения животных восточного календаря относятся к культурным традициям и не имеют научного подтверждения. Потому воспринимать их следует как часть народных верований, а не как достоверный прогноз будущего.

FAQ

Когда начинается китайский Новый год 2027?

Год Красной Огненной Козы по китайскому календарю начнется 6 февраля 2027 года. Он завершится 25 января 2028, после чего наступит следующий год по восточному календарю.

2027 год какого животного по восточному гороскопу?

2027 — год Красной Огненной Козы. Она является восьмым знаком китайского зодиака и символизирует доброту, мир, гармонию, творчество и благополучие. Стихия Огня придает этому символу ассоциацию с энергией, теплом и преобразованиями.

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