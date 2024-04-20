21 апреля — какой церковный праздник, что нельзя делать в этот день, чтобы не потерять все деньги

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 21 апреля, в православном календаре день памяти священномученика Януария, преподобного Прокла и других. Священномученик Януарий был епископом Беневентским в Италии. Он родился 21 апреля 272 года в Беневенто и умер в 305 году в Поццуоле. Януарий был арестован во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане и потерпел мученическую смерть.

Преподобный Прокл был патриархом Константинопольским и учеником Иоанна Златоустого. Он жил в 5 веке и был известен своими проповедями и богословскими произведениями.

Приметы 21 апреля

Народные приметы 21 апреля / Фото: pixabay.com

Мелкий дождик – непогода затянется надолго.

Береза распустила листья раньше клена — до сухого лета.

Чем раньше на черемше появились цветы, тем жарче будет лето.

Что завтра нельзя делать

Наши предки в этот день следили за облаками. Верили, что иначе злые духи могут украсть их душу. Также запрещалось купаться в водоеме, чтобы не получить проблем на работе. А чтобы не потерять все деньги, старались не вредить растениям (не ломать ветки, не вытаптывать, не корчевать и т.п.).

Что можно делать завтра

В этот день молодые девушки устраивали гуляния, в частности, танцевали вокруг уже начинавших цвести яблонь, пели народные песни. А пожилые люди собирались ранним утром и шли к концу села, где обращали на запад, произнося разные заговоры от темных сил.

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