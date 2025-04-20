Церковный праздник 21 апреля / © Фото из открытых источников

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Завтра, 21 апреля, в православном календаре день памяти священномученика Януария и других. Он жил в III веке и был епископом Беневенто в Кампании (современная Италия). Он стал известен благодаря своей ревностной пастырской деятельности, личному мужеству и преданности Христу во времена жестоких гонений на христиан, организованных римским императором Диоклетианом.

Во время посещения заключенных верующих в городе Поццуоли Януарий был арестован вместе с несколькими спутниками — диаконом Фестом, чтецами Прокулом и Социем, а также верующими Лаурентием и Евтихием.

Осужденных подвергли пыткам и бросили на растерзание диким зверям в цирке. Однако, по преданию, звери не трогали христиан. Тогда по приказу правителя они были казнены из-за усечения мечом. Мученическая кончина произошла, по церковной традиции, около 305 года.

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Приметы 21 апреля

Народные приметы 21 апреля / © unsplash.com

День солнечный — ждите хорошего урожая пшеницы.

Прилетели ласточки — весна окончательно вступила в свои права.

Кукушка закует — к теплой погоде.

Что завтра нельзя делать

Особенно важно содержать сердце в чистоте. В этот день нельзя впускать в себя уныние, зависть или темные мысли. Запрещено держать в себе обиды или желать кому-то зла — вместо этого стоит отпустить все лишнее, очистить душу и дарить людям тепло, добро и искренность. Любые ссоры, брань, чрезмерность в еде или спиртном считаются серьезным отступлением от духа праздника.

Это важный день — Светлый понедельник, который следует за Пасхой. Он, как и вся Светлая седмица, посвящен радости Воскресения. Поэтому в эти дни не проводят брачных церемоний, свадеб и поминальных служб, поскольку это время светлой радости, когда все живое прославляет победу жизни над смертью.

Что можно делать завтра

В православный праздник этого дня верующие стремятся к духовному обновлению. Люди идут в храм с открытыми сердцами, чтобы обратиться к Иисусу Христу с просьбой о прощении грехов, об исцелении и благословении для себя и своих близких. Это время молитвы, благодарности и светлой надежды.

А по народной традиции — это Поливаный или Мокрый понедельник — день, когда вода становится живой. Люди обливаются прохладной водой, веря, что она в этот день приобретает целебную силу: смывает болезни, добавляет энергии и защищает от зла на целый год — вплоть до следующей Пасхи.