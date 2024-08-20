21 августа — какой церковный праздник, почему нельзя общаться с людьми, которые имеют карие глаза

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 21 августа, в православном календаре день памяти святого апостола Фаддея. Фаддей происходил из еврейского народа. Он был родственником Иисуса Христа по линии Иосифа, поэтому его часто называют "братьем Господним". В Новом Завете его иногда путают с апостолом Иудой Искариотом из-за имени Иуда (Judas), поэтому его чаще называют "Тадей" или "Иуда Фаддей".

Фаддей был среди 12 апостолов, сопровождавших Иисуса во время его проповедований. После Вознесения Иисуса он вместе с другими апостолами получил миссию распространять христианское учение по всему миру. По преданию, после Пятидесятницы Фаддей отправился проповедовать в разные регионы, в частности в Месопотамию, Сирию и Персию (современный Иран). Он активно распространял христианскую веру, исцелял больных и проповедовал покаяние.

В Новом Завете есть небольшое письмо, известное как "Послание Иуды". Хотя нет полной уверенности, что его автором был именно апостол Фаддей, его считают одним из возможных авторов. Письмо призывает к борьбе с ересями и сохранению веры. Как многие апостолы, Фаддей потерпел мученическую смерть из-за своей проповеднической деятельности. По одним преданиям, он был забит палками в Персии; по другим — его убили из-за измены языческие жрецы, которых он обращал в христианство. Поэтому его часто изображают с палкой или топором в руках как символ мученичества.

Церковный праздник 21 августа – день памяти святой мученицы Вассы

Святая Васса была женой языческого жреца и имела троих сыновей — Феогния, Агапия и Писта. Все они были воспитаны в христианской вере и вместе со своей матерью были верными христианами. Однако, когда начались преследования христиан, Васса и его сыновья были подвергнуты тяжелым испытаниям через свою веру.

Святые Васса и его сыновья были арестованы по приказу римской власти из-за отказа приносить жертвы языческим богам. Во время суда ее сыновья открыто признали себя христианами и отказались отречься от своей веры. За это их подвергли жестоким пыткам и казнили на глазах у матери. Несмотря на глубокую боль, Васса оставалась верна Христу и продолжала исповедовать христианскую веру.

После смерти ее сыновей Вассу также подвергли пыткам. По преданию, ее пытались заставить отречься от христианства из-за побоев и мучений, но она осталась непоколебимой в вере. В конце концов ее казнили, по разным версиям, либо из-за обезглавления, либо из-за потопления в море.

Приметы 21 августа

Народные приметы 21 августа / Фото: Unsplash

Тепло и ясно – такая погода будет стоять еще 4 недели.

Много паутины к теплой погоде.

Много мышей появилось – зима будет холодной.

Что завтра нельзя делать

Ни в коем случае не смотрите в глаза и не общайтесь с кареглазыми людьми. Они могут сглазить, сами того не желая. Также запрещено вытирать лампы от пыли – в жизнь придет период бед и страданий.

Что можно делать завтра

Это энергетически сильный день, вы можете полагаться на свою интуицию и внутренний голос. Вы можете смело отправляться в путешествие, но лучше это делать во второй половине дня.

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