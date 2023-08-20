21 августа — какой церковный праздник, почему нужно загадывать желания и следить за погодой

Завтра, 21 августа, в православном календаре день памяти святого Мирона Критского. Святой Мирон епископ Критский был великим пастырем и чудотворцем, жившим в III-IV веках. Он родился на острове Крит и занимался земледелием, имея семью. Он славился своей добродетелью и милосердием, помогая всем, кто нуждался в его помощи. Однажды он даже помог ворам, желающим украсть его зерно, понес им на плечах их мешки.

За свои благие поступки он был рукоположен в священники, а позже во епископы Гортинского и архиепископы Критского. Он был сильным покровителем своей паствы во время гонений на христиан, устроивших императоры Декий и Диоклетиан. Он также творил много чудес силой Божией, останавливая реки, леча больных и воскрешая мертвых. Он прожил почти 100 лет и умер около 350 года. Его святое тело было похоронено в Гортинском соборе, где его мощи продолжают творить чудеса.

Приметы 21 августа

Народные приметы 21 августа / Фото: Pexels

В лесу много ягод – до холодной зимы.

Утром туман и роса – день будет теплым.

Тихая вода в водоемах в полдень – ждите мягкую осень и снежную зиму.

Что завтра нельзя делать

Церковь запрещает в этот день жаловаться на судьбу, ссориться, злословить, лениться. Также в народе говорили, что нельзя загадывать планы на далекое будущее, потому что они не сбудутся. Не стоит поднимать с земли какие-либо вещи, особенно монеты.

Что можно делать завтра

Наши предки верили, что в этот день можно загадывать желания и смотреть, сбудется ли оно. Для этого выходили на перекресток, произносили свое желание и ждали ветер. Если он подует в лицо, все загаданное скоро сбудется. Одинокие девушки молятся 21 августа святому Мирону, который поможет найти свою вторую половинку.

Читайте также: