Церковный праздник 21 августа / © Фото из открытых источников

Реклама

Завтра, 21 августа, в православном календаре день памяти святого апостола Фаддея. В Новом Завете он также известен как Иуда Фаддей или Иуда, брат Иакова (не путать с Иудой Искариотом). Иногда его называют просто Фаддей, чтобы отличить от других Иуд. Фаддей входил в число двенадцати апостолов Иисуса Христа — ближайших учеников, получивших задание проповедовать Евангелие по всему миру.

По преданиям, после Вознесения Иисуса апостол Фаддей проповедовал христианство в разных странах. Есть свидетельства, что он якобы посещал Сирию, Месопотамию (территория современного Ирака), а также Персию, где имел много последователей и принял мученическую смерть.

Церковный праздник 21 августа — день памяти святой мученицы Вассы

Святая Васса известна как мученица — человек, который за веру во Христа прошел через страдания и смерть, не отрекшись от христианства.

Реклама

Точные даты жизни и место рождения Вассы исторически не зафиксированы, но по традиции она жила во времена ранних гонений на христиан, вероятно, в III или IV веке нашей эры — период, когда христианство еще не было официально признанной религией и подвергалось преследованиям со стороны римской власти.

Васса приняла мученическую смерть за свою веру. По преданию, она не отреклась от Христа даже под угрозой смерти, терпя пытки и издевательства, что было характерно для мучеников того времени. Святая Васса часто упоминается в сообществе мучеников, и ее имя звучит в богослужениях, молитвенниках и акафистах, где прославляется ее стойкость и вера.

Приметы 21 августа

Народные приметы 21 августа / © unsplash.com

21 августа ясная и теплая погода — осень будет теплой и сухой.

Если в этот день идет дождь — будет ранняя холодная осень.

Туман на утро 21 августа предвещает дождь в ближайшие дни.

Что завтра нельзя делать

По народным верованиям, 21 августа не рекомендуется посещать гостей или принимать их у себя — это может привести к ссорам и неприятным ситуациям. Также стоит проявить бдительность по финансовым делам: большие покупки и важные расходы лучше отложить на другой день, чтобы избежать возможных потерь или проблем.

Что можно делать завтра

В молитвах к апостолу Фаддея люди обращаются с просьбами поддержать их в самых сложных жизненных обстоятельствах, просят его защитить и придать им мужество и силы преодолеть трудности.