ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
378
Время на прочтение
2 мин

21 августа — какой церковный праздник, почему лучше не посещать знакомых и не принимать в себя гостей

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Церковный праздник 21 августа

Церковный праздник 21 августа / © Фото из открытых источников

Завтра, 21 августа, в православном календаре день памяти святого апостола Фаддея. В Новом Завете он также известен как Иуда Фаддей или Иуда, брат Иакова (не путать с Иудой Искариотом). Иногда его называют просто Фаддей, чтобы отличить от других Иуд. Фаддей входил в число двенадцати апостолов Иисуса Христа — ближайших учеников, получивших задание проповедовать Евангелие по всему миру.

По преданиям, после Вознесения Иисуса апостол Фаддей проповедовал христианство в разных странах. Есть свидетельства, что он якобы посещал Сирию, Месопотамию (территория современного Ирака), а также Персию, где имел много последователей и принял мученическую смерть.

Церковный праздник 21 августа — день памяти святой мученицы Вассы

Святая Васса известна как мученица — человек, который за веру во Христа прошел через страдания и смерть, не отрекшись от христианства.

Точные даты жизни и место рождения Вассы исторически не зафиксированы, но по традиции она жила во времена ранних гонений на христиан, вероятно, в III или IV веке нашей эры — период, когда христианство еще не было официально признанной религией и подвергалось преследованиям со стороны римской власти.

Васса приняла мученическую смерть за свою веру. По преданию, она не отреклась от Христа даже под угрозой смерти, терпя пытки и издевательства, что было характерно для мучеников того времени. Святая Васса часто упоминается в сообществе мучеников, и ее имя звучит в богослужениях, молитвенниках и акафистах, где прославляется ее стойкость и вера.

Приметы 21 августа

Народные приметы 21 августа / © unsplash.com

Народные приметы 21 августа / © unsplash.com

  • 21 августа ясная и теплая погода — осень будет теплой и сухой.

  • Если в этот день идет дождь — будет ранняя холодная осень.

  • Туман на утро 21 августа предвещает дождь в ближайшие дни.

Что завтра нельзя делать

По народным верованиям, 21 августа не рекомендуется посещать гостей или принимать их у себя — это может привести к ссорам и неприятным ситуациям. Также стоит проявить бдительность по финансовым делам: большие покупки и важные расходы лучше отложить на другой день, чтобы избежать возможных потерь или проблем.

Что можно делать завтра

В молитвах к апостолу Фаддея люди обращаются с просьбами поддержать их в самых сложных жизненных обстоятельствах, просят его защитить и придать им мужество и силы преодолеть трудности.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie