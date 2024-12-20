21 декабря — какой церковный праздник, почему не стоит рассказывать чужие секреты

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 21 декабря, в православном календаре день памяти святой мученицы Юлианы. Она жила в период, когда христианство еще не было официальной религией Римской империи, и подвергалось преследованиям. Ее история связана с событиями, произошедшими в III-IV веке, во время правления императора Максимиана.

Юлиана была благородной и глубоко верующей христианкой, которая, по разным источникам, происходила из римской семьи, жившей в Малой Азии. Она была невеста богатым и влиятельным мужчиной по имени Феликс, однако она не согласилась на этот брак, поскольку ее жених был язычником, а Юлиана стремилась оставаться верной Христу.

Она активно проповедовала христианскую веру среди своих соотечественников, что явилось причиной ее преследований. Юлиану арестовали по приказу императора, и ей было предложено отречься от христианства в обмен на спасение жизни. Однако она осталась непоколебимой в своей вере. После многочисленных пыток святая мученица была обезглавлена в 304 году.

Приметы 21 декабря

Народные приметы 21 декабря / Фото: Unsplash

Громко поют синицы — к усилению морозов.

В лесу слышно далеко эхо — будет мороз.

На земле еще не лежит снег — к неурожайному лету.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещается подслушивать чужие разговоры, сплетничать, рассказывать секреты других людей, иначе можно получить проблемы со зрением или слухом. Не стоит стричься, это может навредить вашим волосам.

Что можно делать завтра

В этот день наши предки обязательно перечисляют запасы дров, консервации, продовольствия, чтобы быть уверенными в том, что пережить зиму будет просто. Также следили, чтобы в погребе не было мышей или других вредителей, для этого помещение окуривали дымом полыни или табака.

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