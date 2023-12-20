21 декабря — какой церковный праздник, почему нельзя желать счастья и здоровья

Завтра, 21 декабря, в православном календаре день памяти святой мученицы Иулиании. Святая мученица Иулиания была рождена в Никомидии в конце III века. Ее обручили с языческим правителем Элевсием, но девушка отказалась выйти за него замуж, потому что приняла христианство. За это Иулианию подвергли жестоким пыткам и приговорили к смерти. Ее мужество и стойкость поразили всех людей, которые видели ее страдания, и они также стали христианами. Ее казнь произошла в 304 году во время преследований императора Диоклетиана.

Приметы 21 декабря

Народные приметы 21 декабря / Фото: Pexels

Сильная метель до затяжной зимы.

Ушел снег — летом будет большой урожай.

Мороз стал меньше — скоро будет пасмурная погода.

Что завтра нельзя делать

В этот день людям запрещалось желать счастья и здоровья, считалось, что пожелания сбудутся в точности наоборот. А если нужно было что-нибудь пожелать, то обязательно выбирали более нейтральные вещи. Одиноким девушкам нельзя было много говорить, иначе они будут ждать свою судьбу еще очень долго.

Что можно делать завтра

Если этот день посвятить генеральной уборке, то можно навлечь на себя женское счастье. Особенно тщательно в этот день подметали пол, ведь верили, что чем больше грязи вымести, тем больше счастья будет.

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