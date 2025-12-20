Церковный праздник 21 декабря / © Фото из открытых источников

Завтра, 21 декабря, в православном календаре день памяти святой мученицы Юлианы. Юлиана родилась в I–II веке (точная дата неизвестна) в городе Никомидия (ныне город Измит в Турции) или в городе Антиохия (в зависимости от источников). Родители ее были богатыми, но христианскую веру приняла Юлиана сама, под влиянием духовного призвания. Она была отдана христианским принципам и, несмотря на преследование языческих властителей, оставалась непоколебимой в вере.

Юлиану подвергли мученическим пыткам из-за отказа принести жертву языческим богам. Согласно преданию, она была подвергнута пыткам, но сохранила целомудрие и веру. По разным источникам, Юлиану либо казнили мечом, либо приговорили к смерти из-за других пыток; Легенды отмечают, что даже перед опасностью погибели она оставалась непреклонной.

Приметы 21 декабря

Народные приметы 21 декабря / © unsplash.com

Теплый и бесснежный день 21 декабря — указывает на позднюю, мягкую зиму.

21 декабря ветер дует с севера — зима будет холодной и снежной.

Птицы летают низко — снег или мороз скоро придут.

Что завтра нельзя делать

В этот день по народным поверьям лучше избегать работы с острыми предметами, а также не заниматься прядением или ткачеством. Считается, что невыполненные по сей день важные дела, например не уплаченный долг, приносят неприятности, поэтому их лучше завершить заранее.

Что можно делать завтра

В этот день продолжалась подготовка к Рождеству, которое отмечается 25 декабря. В древности люди особенно остерегались сглаза и недобрых намерений окружающих, поэтому для защиты на почетное место ставили серебряный предмет — например, маленькую серебряную ложечку. Считалось, что это отвращает зло и заставляет людей с дурными помыслами обходить дом стороной.