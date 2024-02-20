21 февраля — какой церковный праздник, почему на Тимофея стоит избавиться от лишних вещей

Завтра, 21 февраля, в православном календаре день памяти преподобного Тимофея. Святой Тимофей, также известный как Тимофей Весновой, жил в Малой Азии в VIII веке. С юности он посвятил себя содержанию и молитвам, за что Господь даровал ему способность исцеления и власть над нечистой силой. Святой Тимофей отмечался множеством чудес, которые он совершал с помощью молитв. Например, он спасал бесноватых людей от демонов и излечивал тяжелобольных. Последние годы своей жизни провел в одиночестве, много молился и скитался в пустыне. Умер в глубокой старости.

Приметы 21 февраля

Народные приметы 21 февраля / Фото: Pexels

Солнечный день – скоро придет настоящая весна.

Южный ветер и гроза – ждите теплую погоду весной.

Еще не тают сосульки – будет холодно.

Что завтра нельзя делать

Нельзя пить алкогольные напитки, иначе все ваши прошлые беды вернутся и будут еще тяжелее. А вот наши предки верили, что употребление алкоголя в этот день приводит к проблемам с умственными способностями. Не желательно пересаживать, подливать или подкармливать комнатные растения – они быстро увядают.

Что можно делать завтра

Издавна верили, что на Тимофея стоит избавиться от всех лишних вещей, это поможет прогнать из дома все беды и болезни, которые накопились за зимнее время. Наши предки считали, что солнечный свет в этот день обладает целебными свойствами, поэтому пожилые люди обязательно выходили на улицу.

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