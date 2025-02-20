21 февраля — какой церковный праздник, почему нужно наводить порядок в доме и нельзя стричь ногти

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 21 февраля, в православном календаре день памяти святого преподобного Тимофея. Преподобный Тимофей жил в IV веке и был большим аскетом, уединившимся в пустыне для молитвы и духовного совершенствования. Он строго постился, проводил жизнь в непрерывной молитве и духовных подвигах.

Святой Тимофей был известен даром прозорливости – Бог открывал ему будущее, а также тайны человеческих душ. К нему приходили за советом и исцелением не только простые люди, но и монахи, стремившиеся достичь духовного совершенства.

Его подвижническая жизнь и твердая вера стали примером для многих христиан. Он мирно отошел к Господу и был прославлен Церковью как святой. В этот день православные христиане просят у святого Тимофея укрепление в вере, помощи в преодолении соблазнов и наставления на праведный путь.

Церковный праздник 21 февраля – день памяти святого Евстатия, архиепископа Антиохийского

Евстатий родился в III веке в городе Сиди (Памфилия, Малая Азия). Он получил глубокое образование и стал известен своей ученостью и благочестивой жизнью. Сначала он был епископом города Берии (современный Алеппо, Сирия), а около 324 стал архиепископом Антиохии — одного из важнейших центров раннего христианства.

Святой Евстатий был активным защитником православного учения против арианской ереси, отрицавшей божественную природу Иисуса Христа. Он участвовал в Первом Вселенском соборе (325 год) в Никее, где вместе со святым Афанасием Великим и святителем Александром Александрийским выступил против Ария. Собор осудил арианство и принял Никейский Символ веры, признающий Сына Божия "единосущим Отцу".

Однако арианская партия, поддерживавшая императора Констанция II (сына Константина Великого), начала преследовать православных епископов.

Приблизительно в 330 году арианы, с помощью клеветы, добились устранения Евстатия с Антиохийской кафедры. Его обвинили в блуде (вероятно, сфабрикованная клевета), осудили на соборе арианских епископов и сослали в Тракию (территория современной Болгарии, Греции и Турции). Святой Евстатий умер в изгнании, сохранив верность православию. Его мощи были возвращены в Антиохию только в 482 году, во времена императора Зенона, когда Церковь снова официально отстранилась от арианства.

Приметы 21 февраля

Народные приметы 21 февраля / Фото: Unsplash

Какая погода 21 февраля – такова будет и весна.

Теплый ветер – до ранней весны, холодный – до затяжных морозов.

Воробьи весело чирикают — до потепления.

Что завтра нельзя делать

Нельзя ссориться и злословить – считалось, что сказанное в этот день может свершиться. Не стоит занимать деньги – чтобы не отдать вместе с ними свое благосостояние. Нельзя стричь волосы и ногти – это могло "укоротить" жизнь или лишить удачи.

Что можно делать завтра

Наблюдение за погодой – считалось, что в этот день можно предположить, какой будет весна. Очистка дома – хозяева пытались навести порядок в доме, потому что верили, что чистота принесет благосостояние. Подготовка семян – наши предки начинали перебирать и готовить семена к весеннему посеву.

Читайте также: