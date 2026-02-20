Церковный праздник 21 февраля / © pixabay.com

Завтра, 21 февраля, в православном календаре день памяти святого преподобного Тимофея. Святой Тимофей родился в городе Листра (Малая Азия) в набожной семье. Его мать Евникия была христианкой, а бабушка Лоида — ревностной верующей, воспитавшей юношу в духе Священного Писания. Отец же, по преданию, был эллином.

В первый раз Тимотей встретился с апостол Павел во время миссионерской поездки последнего. Юноша настолько поразил апостола своей верой, чистотой жизни и знанием Писания, что стал его ближайшим сотрудником.

Тимофей сопровождал Павла в его миссионерских путешествиях по Малой Азии и Греции. Он разделял с учителем трудности, преследования и тюремные заключения. Павел называл его «любимым сыном» и доверял ему ответственные поручения.

До настоящего времени сохранились два послания Павла, адресованные Тимофею — Первое послание к Тимофею и Второе послание к Тимофею. В них апостол дает наставления о пастырском служении, сохранении чистоты веры, борьбе с ересями и личной духовной стойкости. Эти тексты стали духовным указателем для священнослужителей всех поколений.

Впоследствии Тимотей был поставлен епископом города Эфес, одним из важнейших центров раннего христианства. Здесь он ревностно проповедовал Евангелие, утверждал общину в вере, противостоял языческим культам и ложным учениям.

Служение в Эфесе было непростым: город славился храмом богини Артемиды и активной языческой средой. Тимофей проявил себя как мудрый пастырь и мужественный исповедник веры. По церковному преданию, святой Тимофей погиб мученической смертью около 80 года. Во время языческого празднования в честь Диониса он пытался остановить идолопоклонство и призывал людей к покаянию. Разгневанная толпа избила его камнями и палками. Так он завершил свой земной путь как мученик за Христа.

Церковный праздник 21 февраля — день памяти святого Евстатия, архиепископа Антиохского

Святой Евстатий родился в III веке в городе Сидон (по другим источникам — в Сирии). От юных лет он отличался глубоким образованием, строгой аскетической жизнью и ревностью к чистоте веры.

Сначала Евстатий был епископом в городе Берия (ныне Алеппо), а затем был избран архиепископом Антиохия — одного из самых влиятельных центров христианства того времени. Антиохийская кафедра имела особый авторитет в Церкви, и служение на ней требовало не только духовной мудрости, но и большого мужества.

Евстатий был активным участником Первого Вселенского собора, состоявшегося 325 года в Никее. Собор был созван для осуждения арианства — учения, отрицавшего полную божественность Сына Божия.

Святой Евстатий стал одним из самых последовательных защитников православного учения о единосущности Сына с Отцом. Его богословская аргументация и твердая позиция оказали значительное влияние на формирование Никейского символа веры.

После Собора борьба с арианством не прекратилась. Арианы, пользуясь политической поддержкой, начали преследовать православных епископов. Евстатия обвинили в ложных проступках, в том числе в аморальном поведении и якобы догматических ошибках — обвинениях, сфабрикованных его противниками.

Около 330 года он был отстранен с кафедры и сослан. По одним источникам, местом изгнания стала Фракия, по другим — территория современной Иллирии. Там он провел остальную жизнь, оставаясь верным православному исповеданию.

Святой Евстатий был не только мужественным исповедником, но и богословом. Ему приписывают произведения, направленные против ариан, а также толкование Священного Писания. Хотя часть его наследия не сохранилась полностью, влияние святителя на формирование антиохийской богословской традиции бесспорно.

Его имя стало символом стойкости в вере. После смерти архиепископа его приверженцы — так называемые «евстатиане» — долго сохраняли верность никейскому исповеданию.

Приметы 21 февраля

Если на рассвете 21 февраля туман стоит долго — ждите оттепели или дождя в ближайшее время.

Мокрый, тяжелый снег — предсказатель оттепели с дождем.

Ярко-красное небо на закате этого дня — к ненастью следующего дня.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям в этот день не советуют выходить из дома без нательного крестика — он оберегает от непредсказуемых неприятностей. Также следует особенно сдержанно относиться к алкоголю: даже небольшое количество напитка может привести к опрометчивым поступкам или ошибкам.

Что можно делать завтра

21 февраля чествуют святого Тимофея — покровителя бедных, защитника сирот и утешителя страдающих. В православной традиции в этот день обращаются к преподобному с молитвами об исцелении от недугов, о духовной поддержке и облегчении скорбей.