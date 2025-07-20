Церковный праздник 21 июля / © Фото из открытых источников

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Завтра, 21 июля, в православном календаре день памяти святых преподобных Симеона и Иоанна. Преподобный Симеон Столбник Младший родился в 521 году в Антиохии Сирийской. Происходил из набожной христианской семьи. Уже в юности стремился к отшельнику и монашеской жизни. Поселился у горы Чудной (Мирракийской) близ Антиохии. Принял строгое подвижничество вроде Симеона Столбника Старшего: стал столбом, являвшимся символом полного отказа от мирской жизни. Умер 24 мая 592 года.

Преподобный Иоанн избрал суровый отшельнический путь жизни — он поселился в дикой местности, удаленной от человеческого жилья, в полной тишине, преданный молитве, посту и покаянию. Жил без контакта с миром, лишь изредка принимая паломников. Вел очень суровую жизнь — не имел ничего, кроме одежды, молитвы и Божьей благодати. Многие считали его бессловесным, но у него была глубокая внутренняя сила и мудрость, которые проявлялись в действиях и в духе.

Церковный праздник 21 июля — день памяти святого пророка Иезекиила

Один из четырех великих пророков Ветхого Завета (вместе с Исаией, Иеремией и Даниил). Его жизнь, служение и пророчества занимают отдельную библейскую книгу — Книгу пророка Иезекиила, состоящую из 48 глав.

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Родился примерно в 622 году до н. е. Происходил из рода священника, сын Вузия (Вузи). Вероятно, рос в Иерусалиме во время царствования Иосии, когда еще действовали некоторые религиозные реформы. В 597 году до н. иудейский царь Иоакин был захвачен в плен вавилонянами, и вместе с ним в первую волну переселения попал и молодой Иезекиил (около 25 лет). Пророк жил в вавилонском плену, в поселении Тел-Авив у реки Ховар (Кевар).

Иезекиил был призван к пророческому служению в 30-летнем возрасте (примерно 593 год до н.э.), что символично, потому что это был возраст начала священнического служения. Его первое великое видение — видение славы Божией: сияющий престол, херувимы с четырьмя лицами, колесо в колесе, молнии и сияние (Иез. 1). Этот образ стал одним из самых глубоких и мистических во всем Священном Писании.

Пророчество Иезекиила охватывает период около 593–571 гг. до н.э. По преданию, был убит одним из израильских князей в Вавилоне из-за разоблачения его грехов. Место захоронения не установлено точно, но в еврейской традиции почитается гробница пророка Иезекиила близ Аль-Куфи (Ирак).

Приметы 21 июля

Народные приметы 21 июля / © Pixabay

Пчелы гудят громче обычного — будет смена погоды или дождь.

Лягушки кумкают вечером — до погожого следующего дня.

Птицы купаются в пыли или песочке — до жары.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям, в этот день следует избегать любой работы с острыми орудиями — топорами, косами, пилами или ножами, ведь существует повышенная вероятность получить травму. Важнейшей оговоркой в этот день является сдержанность в словах — пустые разговоры, сплетни или бесцельная болтовня считаются опасными, ведь могут обернуться волной неурядиц. Говорить следует только тогда, когда это действительно необходимо.

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Что можно делать завтра

Согласно давним традициям, этот день идеально подходит для наведения порядка в доме — можно убирать, перебирать вещи в шкафах, очищать амбары и хозяйственные уголки. В древности именно с этого времени хозяева начинали готовиться к холодам: расчищали погреба, начинали домашние заготовки, доставали из риги теплую одежду и одеяла. Несмотря на ощущение, что лето продолжается, его сила уже угасает — и природа тихо напоминает о близости осени.