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21 июня — какой церковный праздник, почему запрещается ломать ветви липы
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 21 июня, в православном календаре день памяти святого мученика Юлиана Тарсийского. Родился в Тарсе, Киликия. Жил примерно в конце III — начале IV века. Именно в этот период совершались жестокие гонения христиан за императора Диоклетиана.
Он воспитывался матерью-христианкой. Именно поэтому верил в Иисуса Христа с самого детства. В 18 лет его схватили за вероисповедание. В течение года юношу пытали, возили по всей Киликии от одного города в другой. Однако он не отрекся от своей веры. Все это время мать следовала за сыном в слезах и молитве Всевышнему.
В конце концов Юлиана бросили в мешок, засыпали песком и выбросили в море. Так он потерпел мученическую смерть. Впоследствии мощи мученика перенесли в Антиохию, а их части в Египет.
Приметы 21 июня
Кует кукушка — ждите длительное лето.
Небо ясно после захода солнца — следующая неделя пройдет без осадков.
Теплое, но туманное утро — к жаркому лету.
Что завтра нельзя делать
В древности липу считали священным деревом, поэтому наши предки остерегались наносить ей вред: не ломали веток, не рубили и даже не обрезали без надобности. Это воспринималось как недобрый знак, который мог навлечь беду на семью. Особенно пугало, когда липа возле дома внезапно засыхала — то считалось предвестником болезни или разлуки с близким человеком.
Что можно делать завтра
К святому Юлиану обращаются с молитвами о внутренней стойкости, прося наделить мужеством и выдержкой для преодоления жизненных трудностей и испытаний. А по народной традиции 21 июня считается днем светлого действия — верят, что именно в этот день следует непременно совершить добрый поступок, поддержать кого-то словом или делом, ведь это приносит благословение и гармонию в жизнь.