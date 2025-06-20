Церковный праздник 21 июня / © Pixabay

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Завтра, 21 июня, в православном календаре день памяти святого мученика Юлиана Тарсийского. Родился в Тарсе, Киликия. Жил примерно в конце III — начале IV века. Именно в этот период совершались жестокие гонения христиан за императора Диоклетиана.

Он воспитывался матерью-христианкой. Именно поэтому верил в Иисуса Христа с самого детства. В 18 лет его схватили за вероисповедание. В течение года юношу пытали, возили по всей Киликии от одного города в другой. Однако он не отрекся от своей веры. Все это время мать следовала за сыном в слезах и молитве Всевышнему.

В конце концов Юлиана бросили в мешок, засыпали песком и выбросили в море. Так он потерпел мученическую смерть. Впоследствии мощи мученика перенесли в Антиохию, а их части в Египет.

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Приметы 21 июня

Народные приметы 21 июня / © unsplash.com

Кует кукушка — ждите длительное лето.

Небо ясно после захода солнца — следующая неделя пройдет без осадков.

Теплое, но туманное утро — к жаркому лету.

Что завтра нельзя делать

В древности липу считали священным деревом, поэтому наши предки остерегались наносить ей вред: не ломали веток, не рубили и даже не обрезали без надобности. Это воспринималось как недобрый знак, который мог навлечь беду на семью. Особенно пугало, когда липа возле дома внезапно засыхала — то считалось предвестником болезни или разлуки с близким человеком.

Что можно делать завтра

К святому Юлиану обращаются с молитвами о внутренней стойкости, прося наделить мужеством и выдержкой для преодоления жизненных трудностей и испытаний. А по народной традиции 21 июня считается днем светлого действия — верят, что именно в этот день следует непременно совершить добрый поступок, поддержать кого-то словом или делом, ведь это приносит благословение и гармонию в жизнь.