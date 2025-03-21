21 марта — какой церковный праздник, о чем молятся верующие к святому Иакову

Что сегодня за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Сегодня, 21 марта, в православном календаре день памяти святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского. Иаков был епископом Катанским (Катания – город на Сицилии) во времена, когда христианская Церковь подвергалась испытаниям через иконоборческое движение, которое началось в Византийской империи при императоре Льве Исавре (717–741). Как ревностный защитник православия, он открыто выступал против иконоборцев и отстаивал почитание святых икон, что стало причиной его преследований.

Из-за своей твердой позиции в вопросе иконопочитания преподобный Иаков испытал притеснения от императорской власти. Он был подвергнут преследованиям и, вероятно, отправлен в ссылку или подвергся тюремному заключению, как многие другие православные святители того времени.

Хотя сведений о его деятельности сохранилось мало, он упоминается как праведный и суровый пастырь, своим примером вдохновлявший верных. Его подвиги и борьба с ересью стали вдохновением для будущих поколений христиан.

Приметы 21 марта

Народные приметы 21 марта / Фото: Unsplash

Какая погода 21 марта – такова будет и вся весна.

Если день ясный и солнечный – лето будет теплым и урожайным.

Дождь или снег – до поздней весны и холодного лета.

Что сегодня нельзя делать

В период Великого поста Церковь запрещает употреблять пищу, содержащую животные продукты, включая мясо, молоко, яйца и рыбу. Запрещается развлекаться или чрезмерно употреблять пищу или напитки.

Что можно делать сегодня

Верующие обращаются к его покровительству, молясь о защите от соблазнов, помощи в духовных борьбах и укреплении веры. В храмах могут проводиться специальные службы в честь святого, с произнесением проповедей о его подвиге и преданности Христу.

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