21 марта — какой церковный праздник, почему на Кирилла нужно быть осторожными с водой

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 21 марта, в православном календаре день памяти святителя Кирилла, епископа Катанского. Он родился в Антиохии, жил между I и II веком. Был учеником апостола Петра и не раз сопровождал его в путешествиях. Вместе они прибыли на остров Сицилию, где Петр и поставил Кирилла за святителя.
Кирилл был мудрым и благочестивым человеком, за что получил от Господа дар исцеления. К нему шли больные, чтобы получить благословение и услышать целительную молитву. Даже известен случай, когда после его молитвы вода в горьком источнике снова стала вкусной. Умер Кирилл в глубокой старости и похоронен на Сицилии.
Церковный праздник 21 марта – день памяти святителя Фомы, патриарха Константинопольского
Был выдающимся духовным лидером и верным служителем Церкви. После переставления святейшего Иоанна и блаженного Кириака, святитель Фома был назначен патриархом Константинопольской церкви в царствование Фоки-ката. Он хорошо руководил престолом, был благочестивым и добрым.
Во время его патриаршества произошло чудо в крае Галатийском. Кресты, несшиеся во время крестной процессии, сами от себя шатались, бились и ломались. Святитель Фома пригласил святого Феодора Сикеота, который был ясновидящим и чудотворцем, чтобы узнать это чудо. Святой Феодор рассказал, что это знаменует большие беды и разрухи для Церкви Божьей.
Перед наступлением бед на Церковь святитель Фома просил святого Феодора помолиться за него к Богу, чтобы он взял его душу быстрее, чем наступит разруха. Святой Феодор выполнил его просьбу, и патриарх Фома умер. Святитель Фома оставил нам пример самоотверженности, молитвы и служения Церкви. Его жизнь напоминает нам о важности веры и смирения перед волей Божией.
Приметы 21 марта
- Кот долго сидит на подоконнике — ждите потепления.
- Появились цветы мать-и-мачехи — к жаркому лету.
- Гроза в этот день означает большой урожай.
Что завтра нельзя делать
Очень важно отказаться в этот день от стирки белья – сон будет после такого плохого. Вообще наши предки старались быть осторожнее с водой. Не рекомендуется смотреть на небо, чтобы ненароком не увидеть падающую звезду. Это к несчастью.
Что можно делать завтра
Смело зовите в этот день к себе в гости других людей, особенно тех, с кем давно в ссоре. Обязательно помиритесь. Считается, что в этот день "просыпается" водяной, поэтому люди обходят стороной водоема.
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