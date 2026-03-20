Завтра, 21 марта, в православном календаре день памяти святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского. Святой Иаков, епископ Катанский (город Катана на острове Сицилия), почитается как преподобный исповедник Христовой веры — церковный иерарх, который в трудный период иконоборчества мужественно удерживал православное учение о почитании святых икон и отдал за это свою жизнь.

С юных лет Иаков стремился к подвижнической, аскетической жизни. Он оставил мир и постригся в Студийском монастыре, где посвятил себя суровым трудам, постам, молитве и изучению Священного Писания. Именно эти добродетели сделали его достойным пастырского служения.

Благочестивый и просвещенный в богословии, Иаков был вознесен в сан епископа Катанского — кафедры, ведающей над церквями на Сицилии. Как епископ, он ревностно проповедовал православную веру, наставлял паству и утверждал в сердцах людей благочестие и любовь к Божьим истинам.

В VIII веке император Константин V Копроним ввел жесткие преследования в Православную Церковь, особенно против почитания святых икон. Святой Иаков категорически отказался отречься от почитания образов Христовых и святых, что поставило его в оппозицию к имперской политике. За свою непреклонность он был арестован, жестоко избит, морен голодом и содержался в тюрьме ради того, чтобы вынудить его отказаться от истины веры.

Несмотря на тяжелые пытки и скитания, святой епископ не отступил от своего исповедания. За свою преданность Христу он был приговорен к изгнанию, где Иаков и завершил свой земной путь. Он отошел к Господу около 756 года, оставив после себя непоколебимую верность и любовь к Богу даже в страданиях.

Приметы 21 марта

Теплый день 21 марта — весна будет ранней и теплой.

Какая погода 21 марта, такова будет и к концу весны.

Пчелы активны 21 марта — лето будет медоносным.

Что завтра нельзя делать

По народным верованиям сегодня не следует ссориться или желать кому-то зла — любая негативная энергия обязательно вернется к вам самым двойным ударом.

Что можно делать завтра

В православии в этот день принято обращаться к святым, уважаемым в церковном календаре, прося их о защите, исцелении, духовной поддержке и силе выдержать жизненные трудности. Молитва сегодня особенно помогает укрепить веру и наполнить сердце спокойствием.