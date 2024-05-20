21 мая — какой церковный праздник, что нельзя делать, чтобы в жизнь не пришла "черная полоса"

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 21 мая, в православном календаре день памяти равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены. Константин перешел на христианство и стал первым императором, признавшим христианство. В 313 году он издал Миланский эдикт, гарантировавший веротерпимость для христиан. Он поддерживал Церковь, возводил церкви и восстанавливал религиозные объекты.

Елена Константинопольская сыграла важную роль в истории, особенно в контексте христианства и Римской империи. Она воспитала своего сына в христианстве и способствовала тому, чтобы впоследствии Константин сделал христианство хозяйничающей религией Римской империи.

Елена отправилась в паломничество в Иерусалим, где провела раскопки в местах, связанных с Иисусом Христом. По легенде, во время этих раскопок были обретены Гроб Господень, Животворящий Крест и другие реликвии Страстей. Мощи святой Елены находятся в разных храмах, включая один в Париже, где они хранятся в саркофаге.

Приметы 21 мая

Народные приметы 21 мая / Фото: Unsplash

Дождливый день – к дождливой осени.

Радуга на западной стороне – к дождю.

Над лесом туман – ждите большое количество грибов.

Что завтра нельзя делать

В этот день наши предки прислушивались к кукушке, ибо наши предки в этот день следили за зимой. Также запрещалось поднимать с земли чужие украшения. Это несло одни беды.

Что можно делать завтра

Наши предки верили, что сон, который приснился в ночь на 21 мая, не вещий, но несет определенную важную для вас информацию, которая может понадобиться через восемь дней.

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