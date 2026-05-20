Завтра, 21 мая, в православном календаре Вознесения Господня. Вознесение Господне — один из ключевых праздников христианского литургического года, завершающий пасхальный цикл и открывающий период ожидания Пятидесятницы. Оно имеет глубокий богословский смысл и вместе с тем богатые народные традиции, сформировавшиеся в разных христианских культурах.

Событие Вознесения описывается в Евангелиях и Деяниях святых апостолов. Согласно христианскому учению, после Воскресения Иисус Христос в течение сорока дней являлся ученикам, наставляя их и укрепляя в вере. После этого Он привел апостолов на Елеонскую гору близ Иерусалима, где благословил их и вознесся на небо.

Это событие символизирует завершение земного служения Христа и Его прославления как Сына Божьего.

Церковный праздник 21 мая — день памяти святых равноапостольных Константина и Елены

Константин родился около 272 года в городе Наисс (современная Сербия) в семье будущего императора Констанция Хлора. Его мать, Елена, происходила из простой семьи, но отличалась глубокой верой и нравственной стойкостью.

В молодости Константин прошел путь военной службы, постепенно обретая авторитет среди легионов Римской империи. После смерти отца он был провозглашен императором, начав сложную борьбу за власть.

Одним из ключевых моментов в жизни Константина стало видение перед решающей битвой у Мульвийского моста 312 года. По преданию он увидел крест и слова: «Этим победишь».

После победы Константин постепенно склонился к поддержке христианства. В 313 году он вместе с Лицинием издал Миланский эдикт. Этот шаг стал переломным моментом в становлении христианства как легальной религии Римской империи.

Константин перенес столицу империи в город Византий, который впоследствии получил название Константинополь. Этот город стал новым политическим и духовным центром христианского мира на многие столетия.

Также при его правлении состоялся Первый Никейский собор 325 года, который заложил основы христианского вероучения.

Елена, мать императора, в зрелом возрасте приняла христианство и посвятила себя благочестивой жизни. Самым ее подвигом стало паломничество к Святой Земле. Ее деятельность имела огромное значение для развития паломничества и почитания святых мест.

Приметы 21 мая

Дождь — осень будет дождливой и холодной.

Много майских майских жуков — ждите сухого и жаркого лета.

Активные лягушки — к дождю.

Что завтра нельзя делать

В народной традиции в этот день советуют не одевать черную одежду: в преданиях упоминается, что царица Елена не благосклонно относилась к темным цветам, поэтому считалось, что черный наряд может «привлечь» печаль или неудачи. Также день не считается удачным для сватовства и начала брачных договоренностей.

Что можно делать завтра

К святым равноапостольным Константина и Елены обращаются с молитвами о мире, согласии и благополучии, просят мудрости в важных решениях, крепкого здоровья и выносливости в жизненных испытаниях. Отдельно святую Елену почитают как покровительницу людей старшего возраста. В народе этот праздник известен как день Елены и Константина, или просто «Оленин день». Считается, что незамужние девушки в это время могут молиться святой Елене с просьбой о счастливой судьбе и добром женихе.

