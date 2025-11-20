Церковный праздник 21 ноября / © Фото из открытых источников

Завтра, 21 ноября, в православном календаре Введение во храм Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая). Согласно церковному Преданию, Марии было три года, когда она впервые появилась в храме. Там она осталась жить и воспитывалась на попечении священников, готовясь к выполнению Божьего замысла — стать Матерью Спасителя. Это событие символизирует полную преданность Богу человеку и готовность человека служить Ему.

Девочка Мария, войдя в храм, осталась чистой и безгрешной, что послужило примером для всех христиан. В храмах проходят праздничные богослужения, читаются молитвы к Пресвятой Богородице.

Приметы 21 ноября

Народные приметы 21 ноября

Ясная и холодная погода — к морозной и суровой зиме.

Снег 21 ноября — будет долгая и холодная зима, много снега.

Теплый день на Введение — весна следующего года будет поздней, урожай не слишком богат.

Что завтра нельзя делать

По народным верованиям в большие религиозные праздники нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Это время лучше посвятить молитве, размышлениям о духовной и внутренней гармонии. Запрещено шить, вышивать, убирать, стирать и выполнять другие домашние дела, а также употреблять алкоголь. Кроме того, не стоит давать или брать взаймы, ведь это считается предвестником материальных затруднений и недостатка благосостояния.

Что можно делать завтра

В православный праздник верующие обращают свои молитвы к Деве Марии, прося у нее здоровья, духовной защиты и покровительства. К Матери Божьей обращаются за исцелением от недугов, укреплением веры, прощением грехов, а также за благословением на счастливую супружескую жизнь.