21 ноября — какой церковный праздник, о чем молиться Деве Марии в Третью Пречистую
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 21 ноября, в православном календаре Введение во храм Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая). Согласно церковному Преданию, Марии было три года, когда она впервые появилась в храме. Там она осталась жить и воспитывалась на попечении священников, готовясь к выполнению Божьего замысла — стать Матерью Спасителя. Это событие символизирует полную преданность Богу человеку и готовность человека служить Ему.
Девочка Мария, войдя в храм, осталась чистой и безгрешной, что послужило примером для всех христиан. В храмах проходят праздничные богослужения, читаются молитвы к Пресвятой Богородице.
Приметы 21 ноября
Ясная и холодная погода — к морозной и суровой зиме.
Снег 21 ноября — будет долгая и холодная зима, много снега.
Теплый день на Введение — весна следующего года будет поздней, урожай не слишком богат.
Что завтра нельзя делать
По народным верованиям в большие религиозные праздники нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Это время лучше посвятить молитве, размышлениям о духовной и внутренней гармонии. Запрещено шить, вышивать, убирать, стирать и выполнять другие домашние дела, а также употреблять алкоголь. Кроме того, не стоит давать или брать взаймы, ведь это считается предвестником материальных затруднений и недостатка благосостояния.
Что можно делать завтра
В православный праздник верующие обращают свои молитвы к Деве Марии, прося у нее здоровья, духовной защиты и покровительства. К Матери Божьей обращаются за исцелением от недугов, укреплением веры, прощением грехов, а также за благословением на счастливую супружескую жизнь.