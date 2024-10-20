21 октября — какой церковный праздник, почему нельзя делиться планами и нужно сидеть дома

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 21 октября, в православном календаре день памяти святого преподобного Иллариона Великого. Илларион родился в состоятельной семье и получил хорошее образование. С юных лет он проявлял интерес к духовной жизни. После встречи со святым Антонием Великим, Илларион решил посвятить свою жизнь монашескому служению. Он покинул светскую жизнь и начал жить в пустыне, стремясь к аскетизму и молитве.

Илларион основал несколько монастырей, где внедрял строгие правила жизни. Его подвиги и дух аскетизма привлекали к нему многочисленных последователей. При жизни Иллариона приписывали многочисленные чудеса, включая исцеление больных и прогнозы. Его аскетический образ жизни и служение стали примером для многих. Илларион умер в старости, оставив после себя большое наследство.

Его житие описано в трудах разных святых отцов, а также в христианских письменах. Илларион считается одним из основателей монашеской жизни в Палестине.

Приметы 21 октября

Народные приметы 21 октября / Фото: Unsplash

Снег выпал на мокрую землю, но не растаял – в следующем году будет большой урожай.

Безоблачная погода вплоть до быстрого похолодания.

Ветер юго-восточный идет потепление.

Что завтра нельзя делать

В этот день нельзя покидать дом без серьезной причины — будут неприятности. Не следует планировать долгие путешествия – они закончатся неудачей. Не стоит делиться с другими своими планами — задуманное не сбудется.

Что можно делать завтра

Это благоприятный день для встречи с родственниками или друзьями, такая встреча доставит радость. Можно свататься, рассказывать о своих чувствах и венчаться.

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