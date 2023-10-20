21 октября — какой церковный праздник, почему нельзя думать плохо о других в Илларионов день

Завтра, 21 октября, в православном календаре день памяти Иллариона Великого. Илларион Великий был одним из первых аскетов и чудотворцев в IV веке. Он родился в 291 году вблизи города Газа и принял христианство в Александрии. После смерти своих родителей, он раздал свое имущество нищим и поселился в пустыне, где проводил жизнь в молитве и посту. Он также основал первый монастырь в Палестине и совершил много чудес, леча больных и успокаивая природные катаклизмы. В конце своей жизни, он путешествовал по разным странам, ища одиночества, и умер на Кипре в 371 году.

Церковный праздник 21 октября – день памяти мучеников Дасия, Гаии и Зотика

Мученики Дасий, Гаий и Зотик были придворными и служили у императора Диоклетиана, преследовавшего христиан в IV веке. Они были тайными верующими и не желали приносить жертвы языческим богам. Когда начались гонения на христиан и произошел пожар во дворце, помощник императора обвинил в этом православных и многие погибли, в том числе, Дасий, Гаий и Зотик.

Приметы 21 октября

Народные приметы 21 октября / Фото: Pexels

На замершую землю выпал снег – в следующем году будет большой урожай хлеба.

Ясная погода – ждите похолодания.

Сильный снегопад означает, что холод скоро отступит.

Что завтра нельзя делать

В этот день нельзя думать о других ничего плохого или ссориться. Люди верили, что иначе плохое настроение в душе задержится надолго. Также нельзя отказывать в помощи, потому что можно навлечь на себя беду.

Что можно делать завтра

Этот день в народном календаре называли Илларионовым. В старину заметили, что в этот период уже землю начинал заметать первый снег, но осеннее солнце все еще достаточно сильно греет и к обеду дороги могут превратиться в грязи.

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