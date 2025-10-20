Церковный праздник 21 октября / © Фото из открытых источников

Завтра, 21 октября, в православном календаре день памяти святого преподобного Иллариона Великого. Илларион родился примерно в 315 году в Палестине в семье состоятельных и благочестивых христиан. Его родители хотели видеть сына успешным в светской жизни, однако Илларион уже с детства проявлял глубокую религиозную склонность и тягу к аскетизму.

В юности Илларион покинул родительский дом, стремясь полностью посвятить себя служению Богу. Он вступил в монашеское сообщество, где научился строгому посту, молитве и духовной дисциплине. Его наставниками были уже опытные отшельники Палестины, обучавшие его аскетическим практикам и духовному распознаванию.

Илларион Великий поселился в горах Палестины, где провел большую часть жизни в отделении людей. Его день был разделен между молитвой, чтением Священного Писания, постом и духовными размышлениями. По свидетельству современников, он обладал даром предсказания и духовного исцеления, а также к нему часто приходили за советом монахи и миряне.

Впоследствии вокруг Иллариона сформировалось небольшое сообщество учащихся, перенимавших его аскетический стиль жизни. Его пример вдохновлял многих, а слова наставника имели большой авторитет в раннехристианской среде.

Хотя Илларион не оставил много письменных трудов, его жизненный пример стал основой для развития монашества в Палестине и Сирии. Его аскетический подвиг сравнивают с подвижничеством святого Антония Великого, считая его основателем палестинского монашества.

Приметы 21 октября

Ясная погода 21 октября — к суровой и морозной зиме.

Туман утром — будет урожайная весна следующего года.

Ветро и теплый день — на оттепели вскоре.

Что завтра нельзя делать

По народным верованиям, 21 октября, в день церковного праздника, не советуют отправляться в дальние путешествия и раскрывать свои планы перед другими. Считается грехом отказать в помощи, поэтому важно проявлять собственную инициативу и поддерживать тех, кто в этом нуждается — будь то продуктами, вещами или деньгами.

Что можно делать завтра

Народные приметы советуют обращаться к святому с молитвой об исцелении души и тела, а также в разных жизненных трудностях. Поскольку погода в этот день часто неблагоприятна для путешествий, лучше провести время дома, занимаясь полезными делами. Женщинам традиционно советуют взяться за рукоделие — шитье, вышивку или вязание, ведь когда-то в этот день старшее поколение передавало молодым свои умения и опыт.