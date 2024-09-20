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21 сентября — какой церковный праздник, что нельзя делать в этот день, потому что будут проблемы со здоровьем

21 сентября — какой церковный праздник, что нельзя делать в этот день, потому что будут проблемы со здоровьем

Церковный праздник 21 сентября / Фото: Pexels

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 21 сентября, в православном календаре - день памяти святого апостола Кондрата. Он родился в Афинах и проповедовал в этом городе, а также в Магнезии, где стал епископом.

Кондрат был известен своей ревностной проповедью, которая привела многих людей к христианской вере. Он уничтожал идолов, разрушал языческие храмы и изгонял демонов своей молитвой. Его проповедь была столь мощной, что язычники, видя, как он разрушает их идолы, начали преследовать его.

Святой апостол Кондрат испытал многие страдания за свою веру. Его бросали камнями, арестовали и морили голодом, но он оставался живым благодаря Божьей благодати. После долгих мучений он умер, но его душа живет в Царстве Небесном.

Приметы 21 сентября

Народные приметы 21 сентября / © Unsplash
Народные приметы 21 сентября / Фото: Unsplash
  • Мало грибов, но много орехов – будет снежная и суровая зима.
  • Начали линять домашние птицы – зима не за горами.
  • Какая погода, такой она будет еще четыре недели.

Что завтра нельзя делать

Нельзя в этот день лениться, не выполнять свои прямые обязанности. Иначе в жизни начнутся финансовые проблемы. Не рекомендовано ходить в баню, наши предки верили, что начнутся проблемы со здоровьем.

Что можно делать завтра

Важно делать в этот день как можно больше добрых дел. Причем делать их нужно с чистым сердцем, а не ради галочки. Тогда в жизни счастье умножится.

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