21 сентября — какой церковный праздник, почему не стоит идти в лес и есть до вечера

Завтра, 21 сентября, в православном календаре день памяти святого апостола Кодрата. Святой апостол Кодрат был одним из семидесяти учеников Господа Иисуса Христа, проповедовавших Евангелие по всему миру. Он родился в Анатолии в первом веке и стал епископом Афин после мученической смерти святого Публия. Был высокообразованным и талантливым писателем, написавшим "Апологию" — произведение в защиту христианства перед императором Адрианом. Он также является автором послания к Диогнету, которое считается одним из лучших образцов раннехристианской литературы.

Он был свидетелем крестной смерти Христа и Его воскресения, и долго жил после этих событий, дав свое свидетельство многим людям. За свою веру во Христа он был преследован, избит камнями и заключен в тюрьму. Он умер в темнице от голода не раньше 130 года. Он первый из греческих апологетов и один из самых почетных святых Православной Церкви.

Церковный праздник 21 сентября – день памяти священномучеников Ипатия и Андрея

Священномученики Ипатий и Андрей были двумя христианскими свидетелями, пострадавшими за свою веру в преследованиях под императором Децием в III веке. Они родились в Лидии, малоазиатской провинции Римской империи, и с детства учились в монастыре. Они были выдающимися за свою мудрость, благочестие и доброту. Когда Деций издал указ о всеобщем жертвоприношении богам Рима, Ипатий и Андрей отказались этого делать и заявили о своей христианской вере. За это они были схвачены и приведены к местному правителю, который приказал их пытать и угрожал смертью. Но святые не испугались и не предали Христа. Тогда их повели на рыночную площадь, где обезглавили мечом.

Приметы 21 сентября

Народные приметы 21 сентября / Фото: Pexels

Погода в этот день указывает, какой она будет ближайший месяц.

На берегу листья желтеют снизу — весна будет поздней.

Начали линять домашние птицы — ждите скорых заморозков.

Что завтра нельзя делать

Считалось, что в этот день вообще нельзя лениться. Люди верили, что если совсем не сядешь отдохнуть, тогда можно получить богатство. Не рекомендовалось давать взаймы деньги, потому что можно было их никогда больше не увидеть. Девушки пытались к вечеру отказываться от какой-либо пищи, верили, что тогда сохранят молодость и красоту. По поверьям в лесу злые духи в этот день были очень активны, поэтому старались в одиночестве в лес не ходить.

Что можно делать завтра

В народе существовало мнение: если в этот день сделать хорошее дело, то оно вернется сторицей. Но нельзя было никому об этом деле рассказывать, хвастаться. Считалось, что святой Кодрат является защитником земледелия, поэтому в этот день обязательно занимались сбором позднего урожая.

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