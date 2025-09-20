ТСН в социальных сетях

21 сентября — какой церковный праздник, о чем следует помолиться святому апостолу Кондрату

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Церковный праздник 21 сентября

Церковный праздник 21 сентября / © unsplash.com

Завтра, 21 сентября, в православном календаре - день памяти святого апостола Кондрата. Считается, что он был одним из семидесяти апостолов, которых Иисус Христос послал проповедовать Евангелие (упоминаются в Евангелии от Луки, 10:1-24). О его семейном происхождении и месте рождения точных данных нет. По некоторым преданиям, он происходил из Малой Азии или Греции.

Кондрат вместе с другими апостолами путешествовал по городам и поселкам, проповедуя учение Христа. Основная деятельность: проповедь Евангелия, обращение язычников, укрепление христианских общин. Его особенностью было терпение и смирение, а также великая преданность учению Христа. Как и большинство апостолов, Кондрат подвергся преследованиям от языческой власти. Традиционно полагают, что он умер как мученик, отстаивая веру.

Приметы 21 сентября

Народные приметы 21 сентября / © unsplash.com

  • Ясная погода 21 сентября будет хорошая осень и теплая зима.

  • Утром туман — ожидается дождливая осень.

  • Сильный ветер — зима будет снежной и ветреной.

Что завтра нельзя делать

Народные поверья в этот день решительно предостерегают от лени и бездействия — праздность может отпугнуть достаток из дома. Большие покупки лучше отложить, потому что все, приобретенное на Кондрате, быстро потеряет свою ценность. Также запрещено давать деньги в долг или самим занимать — вернуть их будет очень тяжело. Еще одна важная примета: не следует носить чужую обувь, иначе можно “подхватить” чужие болезни и жизненные невзгоды.

Что можно делать завтра

В молитвах к апостолу, которого чтят в этот день, просят здоровья, исцеления от недугов и жизненных сил. В этот день также важно проявить усердие и энергию: уборка в доме и во дворе, наведение порядка в вещах и делах считается особенно полезным. В народных верованиях каждый труд, выполненный на Кондрата, обязательно возвращается сторицей — в виде изобилия, покоя и благополучия для всех домочадцев.

