21 января — какой церковный праздник, что нельзя делать в день Максима Исповедника и почему

Завтра, 21 января, в православном календаре день памяти преподобного Максима Исповедника. Максим Исповедник был выдающимся христианским богословом, неоплатоником, монахом и мучеником. Он родился в Константинополе в 580 году и вырос в аристократической семье. Он отказался от придворной жизни и постригся в монастыре, где стал игуменом. Он боролся против ереси монофелитизма, отрицавшей две воли во Христе — божественную и человеческую. Он писал многие произведения о христологии, духовной жизни, космологии и этике. Он был приговорен к ссылке и умер в 662 году от последствий пыток. Церковь чествует его как святого и Церковного Учителя.

Приметы 21 января

Народные приметы 21 января / Фото: Pexels

Солнечная и безоблачная погода к быстрому морозу и ранней весне.

Сильный ветер – весна придет поздно.

Ночью небо звездное – урожай будет богатым.

Что завтра нельзя делать

Под особым запретом на Максима Исповедника ссоры с родными и близкими людьми. Давно верили, что они принесут проблемы со здоровьем. Также не стоит насмехаться над людьми, потерпевшими в чем-то неудачу. Иначе вы окажетесь на их месте. Категорически запрещено занимать соль — вместе с ней вы отдадите семейное счастье.

Что можно делать завтра

В этот день нужно вспомнить добрым словом и молитвой всех, кто хотя бы раз приходил к вам на помощь. А еще лучше поблагодарить хорошее дело, которое теперь поможет в чем-то им.

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