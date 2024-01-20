21 января — какой церковный праздник, что нельзя делать в день Максима Исповедника и почему

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 21 января, в православном календаре день памяти преподобного Максима Исповедника. Максим Исповедник был выдающимся христианским богословом, неоплатоником, монахом и мучеником. Он родился в Константинополе в 580 году и вырос в аристократической семье. Он отказался от придворной жизни и постригся в монастыре, где стал игуменом. Он боролся против ереси монофелитизма, отрицавшей две воли во Христе — божественную и человеческую. Он писал многие произведения о христологии, духовной жизни, космологии и этике. Он был приговорен к ссылке и умер в 662 году от последствий пыток. Церковь чествует его как святого и Церковного Учителя.
Приметы 21 января
- Солнечная и безоблачная погода к быстрому морозу и ранней весне.
- Сильный ветер – весна придет поздно.
- Ночью небо звездное – урожай будет богатым.
Что завтра нельзя делать
Под особым запретом на Максима Исповедника ссоры с родными и близкими людьми. Давно верили, что они принесут проблемы со здоровьем. Также не стоит насмехаться над людьми, потерпевшими в чем-то неудачу. Иначе вы окажетесь на их месте. Категорически запрещено занимать соль — вместе с ней вы отдадите семейное счастье.
Что можно делать завтра
В этот день нужно вспомнить добрым словом и молитвой всех, кто хотя бы раз приходил к вам на помощь. А еще лучше поблагодарить хорошее дело, которое теперь поможет в чем-то им.
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