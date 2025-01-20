21 января — какой церковный праздник, почему этот день лучше проводить с родными людьми

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 21 января, в православном календаре день памяти святого исповедника Максима. Максим родился в Константинополе (современный Стамбул) в семье аристократов, вероятно, в середине VII века. Получил классическое образование, изучая христианские и языческие науки. С юных лет отличался разумом и глубокой верой.

Максим приступил к служению в Константинополе. Его духовное и интеллектуальное дарование позволило ему получить уважение среди священнослужителей. Он работал секретарем у императора, но, несмотря на высокий пост, решил посвятить свою жизнь богословию. Максим Исповедник выступал против монофелитской ереси, утверждавшей, что во Христе была одна, а не две воли – божественная и человеческая. Эта ересь была распространена на Востоке и поддерживалась некоторыми церковными авторитетами, в частности императорами. Он отстаивал православную доктрину о двух волях во Христе, божественной и человеческой, подчеркивая, что обе они необходимы для полного спасения.

Максим стал известен за свою преданность истине и борьбу против ересей. За свою борьбу против монофелитства его неоднократно вызывали на суды и в конце концов приговорили к смертной казни. Он был подвергнут жестоким пыткам, в частности, ему обрезали язык и отрезали правую руку, чтобы прекратить его проповедь, но святой Максим продолжал говорить и писать, даже после этих мученических страданий.

Церковный праздник 21 января – день памяти святого мученика Неофита

Святой Неофит родился в городе, вероятно, в III или IV веке в Киликии (современная южная Турция). Как и многие другие ранние христиане, он был вынужден встретиться с жестокими гонениями со стороны языческой власти. Согласно литературным источникам, он был молодым, благочестивым христианином, выросшим в христианской семье.

Неофит был предан служению Христу и активно поддерживал христианскую веру в то время, когда христиане часто подвергались преследованиям из-за своих убеждений. Его религиозная жизнь и служение привели его к позднему мученичеству.

Во время гонений на христиан, ставших обычными в период правления императоров, таких как Диоклетиан и Максимиан, Неофит был схвачен за свою веру. Во время допросов он не отрекся от своей христианской веры, не отказался от служения Христу, за что испытал тяжелые пытки.

Его мученичество было жестоким. За отказ принести жертву языческим богам, святого Неофита подвергли пыткам, среди которых были избиения, сожжения, а также другие формы физических мучений, чтобы заставить его отречься от христианской веры. Однако он оставался непоколебимым в своей вере.

Согласно некоторым источникам, святой Неофит был казнен, и его мученическая смерть стала свидетельством его великой преданности Христу. Это мученичество стало примером для многих других христиан того времени, вдохновляя их на стойкость к гонениям.

Приметы 21 января

Народные приметы 21 января / Фото: Unsplash

Целый день снежит – конец января будет снеговым.

Птицы на землю не спускаются – погода совсем скоро испортится.

Ветер с южной стороны – летом будет много гроз.

Что завтра нельзя делать

Погода в конце января считается непредсказуемой, потому наши предки старались не ходили лишний раз в лес или горы. Нельзя ссориться и ругаться – это принесет невзгоды в семейной жизни.

Что можно делать завтра

Без необходимости из дома не выходят, поэтому день обычно проводят с родными. Считается, что тогда можно обрести семейное счастье.

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