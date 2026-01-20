Церковный праздник 21 января / © Pixabay

Завтра, 21 января, в православном календаре день памяти святого исповедника Максима. Святой Максим Исповедник родился около 580 года в имперском городе Константинополе (ныне Стамбул). Он происходил из набожной, образованной семьи и с детства получил глубокое образование — овладел грамматикой, риторикой, философией и богословскими науками, в том числе произведениями античных философов и христианских отцов.

Благодаря выдающимся умственным способностям и добродетелям он начал карьеру при дворе Византийского императора Ираклия I, став первым секретарем императора и главным советником — получив должность, открывавшую путь к влиянию в государственных и церковных делах.

Однако жизнь при дворе со временем обременила Максима. Около 614 года он отказался от мирских честей и благ, оставил императорскую службу и принял монашеский постриг в монастыре Хрисополя на азиатском берегу Босфора. Вскоре благодаря своей скромности, мудрости и духовной глубине он был избран игуменом (настоятелем) обители, хотя жил оставался простым монахом.

Это решение имело глубокое значение: Максим осознал, что подлинное служение Богу и людям не в политической хитрости, а в искренней духовной жизни и поиске истины.

Главный духовный подвиг Максима связан с его участием в богословской борьбе против ереси монотелизма (Monothelitism). Эта ересь утверждала, что Христос имеет одну — божественную — волю, хотя уже было признано, что Он имеет две природы: божественную и человеческую (Халкедонский символ веры). Максим, глубоко зная Священное Писание и церковные постановления, решительно отстаивал, что у Иисуса Христа есть две воли — Божья и человеческая — в едином лице.

С 634 года он активно выступал против монотелизма, в том числе на местных соборах в Карфагене и, позже, на Римском соборе, где монотелизм был осужден.

Он был сослан в Лазику (ныне грузинские земли), где скончался 13 августа 662 года.

Церковный праздник 21 января — день памяти святого мученика Неофита

Святой мученик Неофит родился в древнем городе Никея в области Бифиния (между Европой и Азией, ныне территория Турции) в христианской семье благочестивых родителей Теодора и Флорентии. С детства он отличался благочестием и любовью к Богу, а этот призыв Божий с самого юного возраста определил его жизненный путь.

Уже в девять лет, стремясь к полной преданности Господу, Неофит оставил привычную жизнь и поселился в пещере на горе Олимп (не такой как греческий, а аналогичное название в Малой Азии), где подвизался в молитве, посте и созерцании Бога. Там он проводил дни в аскетической жизни, жил только молитвой и постом, отказавшись от всего земного.

Когда Неофиту исполнилось 15 лет, он услышал от Бога призыв вернуться в родной город и вместе с тем дать свидетельство о Христе. В период, когда император Диоклитиан развернул одно из самых жестоких гонений на христиан (кон. III — нач. IV в.), юноша решился выйти на площадь Никеи и открыто исповедовать веру в Иисуса Христа, презрев языческие языческие культы и боги бессилия.

Его смелое свидетельство перед местным правителем — наместником под властью императора по имени Максим — вызвало ярость и неприязнь. За это святого жестоко подвергли пыткам. Однако по Божьей благодати мученику чудом удавалось выдерживать эти испытания. Когда звери не коснулись его, один из язычников, возмущенный этим чудом, подошел и с мечом убил святого, завершив его мученический путь в 303 году.

Приметы 21 января

Народные приметы 21 января / © pexels.com

Если на Неофита идет сильный снег, ожидают продолжительные морозы.

Облака с запада означают, что будет пасмурная и снежная погода несколько дней подряд.

Если птицы поют или садятся близко к домам, готовятся к сильным морозам или вьюгам.

Что завтра нельзя делать

По народным верованиям в этот день нежелательно ссориться, особенно с родными и близкими, а также давать взаймы соль — считается, что вместе с ней из дома могут уйти счастье и благополучие.

Что можно делать завтра

В православии в этот день обращаются к преподобному Максиму как к покровителю перед Богом. Молятся за поддержку вдов и сирот, просят утешения в неприятностях, оскорблениях и жизненных трудностях. Кроме того, день посвящен почету к людям, которые проявляли милосердие и приходили на помощь другим в трудные времена.