22 апреля — какой церковный праздник, что не стоит делать, чтобы не заболеть смертельной болезнью

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 22 апреля, в православном календаре день памяти преподобного Теодора Сикеота. Преподобный Теодор Сикеот был византийским аскетом-отшельником, епископом, священником, монахом-целителем, чудотворцем и святым. Он родился около 550 года в деревне Сикея, недалеко от города Анастасиополя, провинция Галатия в Малой Азии.

В шестилетнем возрасте его мать подарила ему золотой пояс, желая видеть его воином. Однако во сне ей явился Юрий Змееборец и приказал не думать о военной службе сына, поскольку он был назначен служить Богу. После смерти отца Теодор проявил большие способности к обучению и мудрости. Он был спокоен, тих и способен успокаивать своих товарищей, не допуская ссор и злобы среди них.

С восьми лет Теодор начал соблюдать Великий пост, едя лишь небольшой кусок хлеба по вечерам. В десять лет он смертельно заболел, но был исцелен двумя упавшими с лика Спасителя каплями росы. Великомученик Георгий стал являться ему во сне, водя его молиться в свой храм до утра. В двенадцать лет Теодор увидел во сне Христа с Его Матерью, которые сказали ему: "Подвизайся, Теодор, чтобы совершенное в Небесном Царстве вознаграждение принять, я же и на земле тебя уважаем сделаю и прославлю среди людей".

В четырнадцать лет Теодор ушел из дома и жил при церкви великомученика Георгия, где он съедал в день только одну просфору, избегая человеческой славы. Позже он отправился на поклонение святым местам в Иерусалим, где принял монашество.

Жизнеописание преподобного Теодора и чудеса, свершившиеся за его молитвами, описал его ученик Елевсий, получивший от преподобного в монашестве имя Георгий.

Церковный праздник 22 апреля – день памяти преподобного Виталия Александрийского

Преподобный Виталий Александрийский был монахом монастыря преподобного Серида и известен своим необыкновенным подвигом милосердия. Он прибыл в Александрию во времена патриарха Иоанна Милостивого (609-620 гг.) и взял на себя миссию молитвы за блудниц города.

Достигнув 60 лет, преподобный Виталий записал всех блудниц Александрии в свой памятный список и начал молиться за их спасение. Он зарабатывал 12 медных монет ежедневно, тратя только один боб на ужин, а остальные деньги отдавал одной из женщин, прося ее сохранить чистоту этой ночью и не грешить. Преподобный проводил ночь, молясь и читая псалмы, пока женщина спала.

Жители Александрии, не зная подлинной причины его посещений, осуждали его поведение, но он терпел все оскорбления и просил не судить других. Его молитвы помогли многим женщинам найти путь к покаянию: некоторые пошли в монастыри, другие вышли замуж, а третьи начали честно работать.

После смерти преподобного Виталия, его святость стала известна, когда одна из женщин, которую он помог, возбудила клятву молчания и попыталась оправдать его, но впала в беснование. Это подтвердило, что его действия были направлены на спасение душ.

Приметы 22 апреля

Народные приметы 22 апреля / Фото: pixabay.com

Выпал град – к дождливому лету.

Птицы сидят перед окном – будет беда.

Пошел дождь – зима придет быстро.

Что завтра нельзя делать

Запрещалось в этот день покупать новую одежду, ведь существовало поверье, что это приведет к проблемам с финансами. Также пытались не ходить купаться в водоемы. Верили, что это станет причиной серьезных проблем со здоровьем.

Что можно делать завтра

Этот день считался одним из самых благоприятных для того, чтобы отправиться в дальний путь. Также верующие шли в храм, ставили там свечу и молились о здоровье всех членов семьи.

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