Завтра, 22 апреля, в православном календаре день памяти преподобного Теодора Сикеота. Теодор родился в городке Сикеон (отсюда и прозвище «Сикеот») в регионе Галатия. Его мать, по преданию, получила перед рождением сына видение, указывавшее на особую миссию будущего ребенка.

Уже с детства Теодор отличался глубокой религиозностью и склонностью к уединению. В детские годы он проявлял необыкновенную для своего возраста сдержанность, отказывался от излишеств и искал тишины и молитвы.

Еще юношей Теодор почувствовал сильное призвание к духовной жизни. Он посещал святилища и места уединения подвижников, а затем полностью посвятил себя монашеской аскезе.

Его духовным ориентиром стали отшельники и старцы, жившие в суровых условиях, отказавшись от мирской жизни. Теодор избрал путь сурового поста, непрерывной молитвы и добровольной нищеты.

Со временем вокруг Теодора начали собираться учащиеся. Несмотря на собственное стремление к одиночеству, он вынужден был принять роль наставника. Его авторитет рос благодаря глубокой мудрости и, по преданию, дару исцеления.

Он неоднократно вмешивался в дела местных общин, призывая к миру и справедливости. Его слово имело вес даже среди представителей церковных и светских властей Византии.

Несмотря на желание оставаться в тишине, Теодор был рукоположен во епископа. Это стало для него тяжелым испытанием, ведь он стремился к уединенной жизни, а не административному служению.

Впрочем, даже находясь на епископской кафедре, он сохранял строгий аскетизм: жил скромно, постился и уделял большую часть времени молитве и духовному наставничеству.

В житиях Теодора Сикеота упоминаются многочисленные чудеса: исцеление больных, изгнание недугов, предсказание событий. Его современники считали его человеком особой благодати Божией.

После смерти его мощи стали объектом паломничества, а память о нем распространилась далеко за пределы Галатии.

Приметы 22 апреля

Синие облака на небе — в теплую, но дождливую погоду.

Много сока у березы — к прохладному и дождливому лету.

Журавли летят низко, быстро и молча — к ухудшению погоды, непогоды.

Что завтра нельзя делать

В народных верованиях 22 апреля считается днем, когда важно соблюдать порядок и внутреннее спокойствие. Беспорядок в доме воспринимается как плохой знак — якобы он «притягивает» трудности и неразбериху в разные сферы жизни. Также в этот день не рекомендуют вступать в конфликты и выяснять отношения. Считается, что даже мелкая ссора может затянуться надолго, а путь к примирению станет сложным и продолжительным.

Что можно делать завтра

В церковной традиции в этот день обращаются с молитвами к преподобному Теодору. Его просят об исцелении от болезней, особенно связанных со зрением и зубной болью.