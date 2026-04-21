22 апреля — какой церковный праздник, что означает беспорядок в доме этого дня
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 22 апреля, в православном календаре день памяти преподобного Теодора Сикеота. Теодор родился в городке Сикеон (отсюда и прозвище «Сикеот») в регионе Галатия. Его мать, по преданию, получила перед рождением сына видение, указывавшее на особую миссию будущего ребенка.
Уже с детства Теодор отличался глубокой религиозностью и склонностью к уединению. В детские годы он проявлял необыкновенную для своего возраста сдержанность, отказывался от излишеств и искал тишины и молитвы.
Еще юношей Теодор почувствовал сильное призвание к духовной жизни. Он посещал святилища и места уединения подвижников, а затем полностью посвятил себя монашеской аскезе.
Его духовным ориентиром стали отшельники и старцы, жившие в суровых условиях, отказавшись от мирской жизни. Теодор избрал путь сурового поста, непрерывной молитвы и добровольной нищеты.
Со временем вокруг Теодора начали собираться учащиеся. Несмотря на собственное стремление к одиночеству, он вынужден был принять роль наставника. Его авторитет рос благодаря глубокой мудрости и, по преданию, дару исцеления.
Он неоднократно вмешивался в дела местных общин, призывая к миру и справедливости. Его слово имело вес даже среди представителей церковных и светских властей Византии.
Несмотря на желание оставаться в тишине, Теодор был рукоположен во епископа. Это стало для него тяжелым испытанием, ведь он стремился к уединенной жизни, а не административному служению.
Впрочем, даже находясь на епископской кафедре, он сохранял строгий аскетизм: жил скромно, постился и уделял большую часть времени молитве и духовному наставничеству.
В житиях Теодора Сикеота упоминаются многочисленные чудеса: исцеление больных, изгнание недугов, предсказание событий. Его современники считали его человеком особой благодати Божией.
После смерти его мощи стали объектом паломничества, а память о нем распространилась далеко за пределы Галатии.
Приметы 22 апреля
Синие облака на небе — в теплую, но дождливую погоду.
Много сока у березы — к прохладному и дождливому лету.
Журавли летят низко, быстро и молча — к ухудшению погоды, непогоды.
Что завтра нельзя делать
В народных верованиях 22 апреля считается днем, когда важно соблюдать порядок и внутреннее спокойствие. Беспорядок в доме воспринимается как плохой знак — якобы он «притягивает» трудности и неразбериху в разные сферы жизни. Также в этот день не рекомендуют вступать в конфликты и выяснять отношения. Считается, что даже мелкая ссора может затянуться надолго, а путь к примирению станет сложным и продолжительным.
Что можно делать завтра
В церковной традиции в этот день обращаются с молитвами к преподобному Теодору. Его просят об исцелении от болезней, особенно связанных со зрением и зубной болью.