22 августа – какой церковный праздник, что означает спокойная и тихая погода, почему нужно поститься

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 22 августа, в православном календаре день памяти апостола Матфея. Апостол Матфий был одним из двенадцати учеников Иисуса Христа, которого избрали вместо Иуды Искариота, предавшего Господа.

Апостол Матфий родился в Вифлееме и принадлежал колено Иуды. Он изучал Закон Божий по священным книгам и был свидетелем крещения Иисуса на Иордане. Проповедовал Евангелие в разных странах, таких как Кападокия, Колхида, Македония и Иудея. Он творил чудеса и исцелял больных именем Иисуса.

Матфий погиб за веру во Христа, будучи избитыми камнями или распятыми на кресте (по разным источникам). Апостол Матфий является покровителем строителей, кузнецов, плотников, резников и кондитеров. Его покровительства просят бесплодные супруги и мальчики, приступающие к обучению.

Апостол Матфий является автором одного из четырех канонических Евангелий, которое считается первым по последовательности и написано для иудейских читателей. В своем Евангелии апостол Матфий показывает, что Иисус обещан Мессией, Сыном Божьим и спасителем мира.

Изображение на иконах в длинной одежде с атрибутами, такими как алебарда, меч, топор или копье.

Приметы 22 августа

Народные приметы 22 августа / Фото: Pexels

Сильно дождь 22 августа — ждите плохой погоды до самого конца лета.

Спокойная и тихая погода показывает, что зима будет поздней, а осень – теплой.

Дует сильный ветер – будет холодная зима.

Что завтра нельзя делать

В народе верили, что на Матвея не стоит носить какие-либо металлические украшения и пить травяные чаи, иначе можно навлечь на себя проблемы со здоровьем. Также категорически запрещалось смотреть на Луну – может сильно разболеться голова. Чтобы вас не постигли финансовые трудности и проблемы, не стоит в этот день потирать ладони.

Что можно делать завтра

22 августа верующие уделяют особое внимание чтению молитв и посещению храмов. Все еще продолжают поститься, ведь продолжается Успенский пост, во время которого нельзя употреблять мясные, молочные блюда, рыбу, яйца.

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