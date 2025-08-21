Церковный праздник 22 августа / © Фото из открытых источников

Реклама

Завтра, 22 августа, в православном календаре день памяти святых мучеников Агатоника, Севериана и других. Святые жили в III–IV веках во времена великого гонения на христиан при императоре Диоклетиане (284–305 гг.). Точное место рождения Агатоники и Севериана неизвестно, но традиционно считается, что они действовали в Малой Азии.

Агатоник и Севериан были воинами или простыми гражданами, открыто исповедующими христианскую веру. Во время преследований христиан их схватили и подвергли суровым пыткам из-за отказа принести жертву языческим богам.

Известно, что святые перенесли невероятные страдания, оставаясь верными Христу. Агатоника казнили сначала пыткой на колеснице или из-за сожжения, а Севериану — по другим источникам — отрубили голову. Вместе с ними часто упоминаются другие мученики, такие как Кир, Домниниан, Приск и Палимон, поддерживавшие их в испытаниях.

Реклама

Приметы 22 августа

Народные приметы 22 августа / © unsplash.com

Если 22 августа небо ясное, осень будет теплой.

Южный ветер — тепло сохранится еще на несколько недель.

Птицы начинают собираться в стаи и улетать — осень близко.

Что завтра нельзя делать

Народная мудрость в этот день предостерегает: лес сегодня опасен — легко потеряться; новые начинания или обсуждения планов лучше отложить, потому что не принесут успеха; а дальние поездки лучше перенести на другое время.

Что можно делать завтра

В молитвах к святому Агатонику верующие просят подкрепить их веру, даровать внутреннюю силу для преодоления жизненных испытаний и уберечь от злых помыслов и опасных влияний. В его день особенно важно творить добрые дела: считается, что каждое проявление милосердия и помощи вернется сторицей.