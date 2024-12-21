22 декабря — какой церковный праздник, почему этот опасный день считается удачным для женщин

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 22 декабря, в православном календаре день памяти святой великомученицы Анастасии. Анастасия родилась в Риме в зажиточной семье. Ее отец был язычником, а мать – тайной христианкой. Именно мать с ранних лет воспитывала дочь в духе христианской веры. После смерти матери Анастасия была выдана замуж за язычника по имени Помплий, который преследовал ее за веру и запрещал проявлять христианские убеждения.

Анастасия тайно помогала христианам, подвергавшимся преследованиям от римской власти. Она посещала заключенных, предоставляла им еду, одежду и лечение, а также молилась за них. Благодаря своему духовному наставнику, святому Хрисогону, она углубила знание христианства и укрепилась в вере.

После смерти супруга Анастасия посвятила свою жизнь помощи преследуемым. За это она сама попала в руки власти. Ее арестовали по приказу императора Диоклетиана, известного своими жестокими гонениями на христиан. Анастасию подвергли пыткам, но она оставалась непоколебимой в вере. Ее казнили в 304 году — по преданию, Анастасию сожгли на костре.

Приметы 22 декабря

Народные приметы 22 декабря / Фото: Unsplash

Дождь — такая же погода будет на Новый год.

Солнечный и светлый день – на Новый год ждите мороз.

Поют синички – улучшится погода.

Что завтра нельзя делать

Лучше не ходить в лес без большой надобности, наши предки верили, что звери в этот день становятся очень агрессивными. Нельзя стричь волосы и ногти, ведь это приведет к проблемам со здоровьем.

Что можно делать завтра

Хотя в этот день считался опасным, однако женщинам разрешались любые манипуляции со здоровьем. Наши предки верили, что он благоприятен для этого, поэтому любые операции или другие манипуляции пройдут успешно.

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