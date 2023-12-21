22 декабря — какой церковный праздник, почему нельзя ходить босиком и вязать

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 22 декабря, в православном календаре – день памяти святой Анастасии. Святая Анастасия была христианкой, родившейся в Риме в семье сенатора. Ее хотели отдать замуж за язычника, но девушка рассказала своему жениху, что у нее страшная болезнь, и осталась чистой.
Тогда христиан заточали, пытали, убивали. Девушка переодевалась, ходила в тюрьму, молилась о здоровье узников, перевязывала их раны, помогала, чем могла. Узнав об этом, ее муж приказал избить жену. Потом поместил в отдельной комнате и приставил охранников. После смерти отца мужчина также постоянно пытал Анастасию, чтобы завладеть ее большим наследием.
Но произошло чудо, по дороге в Персию ее муж утонул вместе с кораблем. Анастасия получила большое наследство, раздала половину беднякам, а сама смогла снова помогать нуждающимся и заключенным. Впоследствии Анастасия начала сама путешествовать и повсюду пыталась помогать встречающим христианам.
Приметы 22 декабря
- На небе облака плывут против ветра до снегопада.
- Плохая погода – такая же будет в октябре.
- Птицы сели греться возле дома – принесут несчастье.
Что завтра нельзя делать
Беременным женщинам запрещалось многое рассказывать о беременности и будущем ребенке. Нельзя было прокалывать уши. Считалось, что это может повлечь за собой головные боли. Не разрешалось вязать – иначе член семьи может сесть в тюрьму. А еще не рекомендовали ходить босиком, чтобы не потерять деньги.
Что можно делать завтра
Существовала традиция дарить подарки своим старшим родственникам, чтобы они молились о благополучии молодых. Святая Анастасия считалась покровительницей женщин, особенно беременных. Поэтому было принято молиться ей о здоровье будущего ребенка и роженицы.
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