Церковный праздник 22 декабря / © unsplash.com

Завтра, 22 декабря, в православном календаре день памяти святой великомученицы Анастасии. Святая Анастасия родилась примерно в начале III века, предположительно в Римской империи. Некоторые источники указывают, что она происходила из богатой и влиятельной семьи, однако от мала молодая Анастасия избрала путь служения Богу. Ее воспитание было углублено христианскими ценностями, и она проявила глубокую любовь к Богу и ближним.

Святая Анастасия получила прозвище “Апотирис” или “Резвездительница узлов”. Это связано с тем, что она помогала заключенным христианам, особенно тем, кого обвиняли в предании Христу, развязывая “узлы” их телесных и духовных мучений. Она посещала тюрьмы, поддерживала заключенных, помогала нуждающимся и больным, проявляя необычайную отвагу и милосердие.

Известно, что Анастасия занималась лечением и исцелением людей, и многие верующие утверждали, что через ее молитвы совершались чудеса исцеления. Ее деятельность вызвала уважение среди христиан, но также повлекла зависть и неприязнь среди язычников.

Святая Анастасия жила во времена императора Деция или Диоклетиана (III–IV век), когда христиане подвергались жестоким гонениям. Ее арестовали за веру, подвергли пыткам и, наконец, казнили за исповедание Христа. Точная дата ее мученичества различается в источниках, но принято считать, что она пострадала около 304 года.

Приметы 22 декабря

Народные приметы 22 декабря / © unsplash.com

Морозное утро — к суровой зиме и сильным морозам в ближайшие дни.

Теплый день — к оттепели или вьюгам в канун Нового года.

Ветер с севера — зима будет суровая и продолжительная; с юга — тепло и снегопады.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям сегодня не стоит прокалывать уши для сережек — раны будут заживать очень долго. Также следует воздержаться от вязания перчаток или перчаток, ведь считалось, что это может “связать руки”, то есть навлечь на себя трудности или даже проблемы с законом.

Что можно делать завтра

Святая Анастасия считается покровительницей и покровительницей женщин, особенно ожидающих ребенка, а также врачом и помощницей в недугах. В день ее почитания православные обращаются к ней с молитвами, прося освободить от тревоги перед будущим, поддержать беременных во время родов, защитить рожениц и младенцев от болезней, а семью от невзгод. Кроме того, ее уважают как покровительницу заключенных, которая оберегает находящихся в неволе.